人民网雅加达1月25日电 （记者曹师韵）1月25日，印中青年论坛“从雅万高铁看印尼与中国的合作潜力”在印度尼西亚首都雅加达举行。论坛由印尼中国高速铁路公司、印尼《国际日报》和阿拉扎大学孔子学院主办，阿拉扎大学孔子学院副理事长穆尼、印尼中国高速铁路公司首任董事长韩高路、印尼企业家协会亚太地区主席洪培才、印尼战略与国际问题研究中心研究员韦珍玉等专家学者、企业代表以及阿拉扎大学孔子学院师生等近百人出席此次论坛。

穆尼发表致辞表示，印中青年论坛有助于增进印尼和中国的相互了解，为今后两国更好开展合作提供宝贵经验。随后，韩高路详细介绍了雅万高铁的建设过程，并对中国高铁技术及工程人员的工作态度、效率和质量表示赞赏。与会嘉宾就中印尼合作建设并运营雅万高铁的成功经验、两国未来合作方向、挑战及潜力、如何促进两国青年交流沟通等话题进行分享和探讨。现场氛围十分热烈，参加论坛的师生积极参与提问互动，同与嘉宾进行深入交流。

韩高路为与会嘉宾放映中印尼元首为雅万高铁正式开通运营揭幕的场景。人民网记者 曹师韵摄

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