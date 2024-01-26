“倒车，请注意，倒车，请注意……！”伴随着熟悉的提示音响彻外国街头，“三蹦子”海外热销引发多方关注。社交平台有视频显示，“三蹦子”在外国“骑手”手中化身多面手，载货、拉人，无所不能。

“三蹦子”也成为海外消费者的新宠了？

相关视频截图

“三蹦子”在国外火了

“三蹦子”在国外是怎么火起来的？

近期，一位远嫁到美国的中国博主在海外社交平台分享视频上称，自己网购一辆电动三轮车，作为送给公公的圣诞礼物。售价大约600美元(约合人民币约4300元)，她的公公收到礼物后赞不绝口。

该博主发布的视频显示，她公公开着三轮车载着一家人出去兜风，引发路人围观，有人当场提出要买下这辆车。在当地上牌时，负责接待的警察称这辆车“so cool(太酷了)”，并表示自己也绝对愿意开这样的车上路。

记者联系了电动三轮车的相关生产企业，有销售人员表示，已经关注到相关视频。最近，厂里每天都有发往国外的车，海外销量有显著上升趋势。消费者可以根据需求，直接定制电池容量、车厢长度、车辆顶棚等，由他们发货到出口的相关仓库中。

海外用户使用“三蹦子”拉草垛。视频截图

“三蹦子”凭啥受青睐

国内大街小巷上随处可见的“三蹦子”，为何能受到海外消费者的青睐？

一段在海外社交平台的广泛传播视频颇具说服力。视频中，“三蹦子”既可以装备普通轮胎，拉着乘客在城市中穿行，又可以装备越野轮胎，充当工具车，搬沙子、运草料、拖汽车……无所不能。有着使用简单，充电迅速，皮实耐用的诸多优点。

在北方工业大学汽车产业创新研究中心研究员、沃达福数字汽车国际合作研究中心主任张翔看来，国产电动三轮车具备售价低、质量好、技术成熟的三重优势。相较国外，中国人口多，农村人口比例大，“三蹦子”受众面广，因此，技术比较成熟，产业配套齐全。

张翔表示，发达国家主要以四轮轿车为主，三轮车市场容量较小。他们不会主动生产三轮车，相关技术比较匮乏。而东南亚等发展中国家虽然需求较大，但目前仍以进口为主，没有相关产业的环境。因此，中国在电动三轮车技术水平方面，仍处于领先地位。

“三蹦子”作牵引车使用。视频截图

“三蹦子”也要智能化

事实上，伴随着我国智能汽车的快速发展，电动三轮车也搭上了“智能网联”的东风。

记者浏览多款电动两轮车、三轮车产品介绍页面发现，这些产品除了可以按照用户的出行需求定制遮雨棚、储物箱外，还配备了各类智能化组件，既可以使用蓝牙APP解锁，还可以连接互联网，并实现了NFC刷卡等功能。

张翔告诉记者，国产电动两轮车、三轮车大多具备智能网联功能，可以与手机连接，实现自动解锁、定位等功能。“这些功能国外是没有的，国产‘三蹦子’在国外吸引了消费者尝鲜。”

“中国的智能产品经过了十几年的发展，也显得非常成熟了，在国际上有着极强的竞争力”。在张翔看来，智能化为我们带来了巨大的产业机遇，加强出口能够有效化解相关产能过剩的风险，具有重要的积极意义。(记者 葛成)

(责编：徐祥丽、刘叶婷)