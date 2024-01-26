新华社洛杉矶1月25日电 通讯｜美国迪士尼加州冒险乐园祥龙庆新年

新华社记者谭晶晶 曾慧

“中国龙”欢腾起舞，大红灯笼高挂，经典动画《花木兰》中的木须龙踩着欢快的鼓点向游客拜年。美国迪士尼加利福尼亚州冒险乐园里张灯结彩，洋溢着浓浓的年味。来自世界各地的游客参加各种农历新年庆祝活动，感受中国传统文化的独特魅力。

1月23日至2月18日，迪士尼加利福尼亚州冒险乐园举办农历新年文化庆祝活动，以一系列充满乐趣的节庆活动、文艺演出、年味十足的亚洲美食、琳琅满目的年货商品，吸引各地游客共迎农历新春佳节。

跳跳虎、花木兰、木须龙、米奇、米妮等迪士尼卡通人物穿上节日盛装迎接宾客，其中米奇和米妮的新装格外夺目。中国著名服装设计师郭培为这两个迪士尼经典动画形象特别设计了春节新装，刺绣、盘扣、祥云、流苏……富含中国元素的设计，象征着吉祥和好运。

花木兰农历新年游行是迪士尼每年新春庆典的亮点。龙年将至，木须龙成了当仁不让的主角。伴着喜庆的乐曲，花木兰和搭档木须龙携手亮相，带领游行队伍为游客送上新春祝福。

“我希望通过我的表演和与观众的交流，把花木兰的故事传递给全球游客，展现花木兰的勇气与智慧，增加各地游客对中国文化、中国形象的了解和喜爱。”花木兰扮演者对新华社记者说。

在中国传统文化中，龙承载着丰富的历史和文化含义，龙年也代表着祥瑞、丰收和吉祥。园区的“许愿墙”上，挂满了游客们写下的新年心愿卡。在中国书法艺术家展台前，游客们排起长队，等候中国书法家写下寄托新年祝福的汉字。

来自美国科罗拉多州的杰斯·尼豪斯在红色的小卡片上写满了对全家的祝福。“这是我第一次参加中国农历新年庆祝活动，完全被喜庆的气氛所感染。春节为我打开了解中国文化的一扇窗。我妈妈就是龙年出生的，今年是她的本命年。”尼豪斯说，“文化交流让我们聚在一起，这就是生活中最美好的事情。”

在园区的美食广场，担担面、宫保鸡丁包、清蒸全鱼、虾肉炒饭、越南三明治……琳琅满目的亚洲美食让游客们在舌尖上享受浓浓年味。

迪士尼目的地销售部大中华及东南亚区市场与销售总监邓庆玲在接受新华社记者采访时表示，希望各地游客通过参与迪士尼的农历新年庆祝活动，感受到中国新春佳节的喜庆氛围，体验中国传统文化的魅力。

(责编：徐祥丽、刘叶婷)