新华社莫斯科1月25日电 热点问答丨俄军事运输机坠毁影响几何

新华社记者

据俄罗斯国防部发布的消息，一架载有65名被俘乌克兰军事人员的俄伊尔－76军用运输机24日在俄别尔哥罗德州坠毁，机上人员全部遇难。坠机事件是如何发生的？俄乌对此有何反应？将产生何种影响？

事件经过

莫斯科时间24日11时左右，一架执行例行飞行任务的伊尔－76军用运输机在别尔哥罗德州坠毁。据俄国防部消息，机上载有65名乌军被俘人员，原计划将他们运至别尔哥罗德州进行换俘，此外机上还有6名机组人员和3名护送人员。别尔哥罗德州州长格拉德科夫随后确认，机上人员全部遇难。

俄国防部在事件发生后发文称，失事的军用运输机被乌克兰发射的导弹击落。俄空天军雷达探测到乌方发射两枚导弹击落俄军机。

目前运输机上的两个黑匣子均已找到。俄紧急情况部25日发布消息说，初步信息显示，两个黑匣子的状况都适合解码。黑匣子将于26日通过特别航班运送到俄国防部的专业实验室进行解码。

另据塔斯社25日援引俄罗斯行动部门的消息说，在坠毁地点发现了疑似导弹的碎片。目前俄方人员正在大范围搜寻飞机残骸。

据俄罗斯媒体报道，伊尔－76运输机坠毁后，乌克兰媒体曾援引乌国防部消息人士的话报道说，这架飞机上运载有S－300防空导弹，乌克兰军队击落了这架飞机。但后来乌克兰媒体删除了相关报道。

俄乌反应

俄罗斯外交部24日发表声明说，乌方十分清楚筹备中的换俘行动，了解战俘的运送方式和路线，针对飞机的袭击是一场蓄意行动，这表明乌当局缺乏契约精神。俄国家杜马国际事务委员会主席斯卢茨基表示，乌克兰军人“不是第一次遭到自己人袭击”。他认为，美国和欧洲对此次“导弹袭击战俘”事件同样负有责任。

乌克兰总统泽连斯基24日夜发表讲话说，乌国防部情报总局和国家安全局正在对事件进行调查。他说，俄方显然是在践踏乌被俘人员生命、其亲属情感及乌社会情绪。他已指示乌外交部向伙伴国提供乌方掌握的信息，乌方坚决主张对事件展开国际调查。

据乌克兰媒体报道，乌安全局已经对坠机事件展开刑事调查。该局表示，将采取一系列措施来还原飞机坠毁的真相。

有何影响

俄乌双方约定，在俄特别军事行动期间定期交换被俘人员。俄媒分析称，此次坠机事件或将导致俄乌暂停换俘行动，双方仅存的谈判成果也将不复存在。

俄总统新闻秘书佩斯科夫25日说，对于坠机事件如何影响俄乌未来换俘进程，没有人可以给出答案。俄外交部无任所大使罗季翁·米罗什尼克在社交媒体发文说，俄军机被击落不禁让人对俄罗斯与乌克兰达成任何协议的可能性产生怀疑。

俄外长拉夫罗夫24日在联合国举行的记者会上说，俄方已提议就这一事件召开联合国安理会紧急会议，查明“乌克兰犯罪行为背后的原因”。

据外媒报道，联合国安理会将于当地时间25日举行会议讨论此事。（参与记者：耿鹏宇、李东旭、陈畅）

(责编：徐祥丽、刘叶婷)