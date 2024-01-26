新华社内罗毕1月25日电（记者闫然）近日，乌干达首都坎帕拉举行了两场以发展中国家为主角的国际会议：不结盟运动第19次峰会和“77国集团和中国”第三届南方首脑会议。与会国家向世界发出独立自主、团结一致、互利共赢的“全球南方”声音，共同呼吁构建更加普惠合理的全球经济和金融体系，为建设一个和平、公正和繁荣的世界注入“南方”力量。

这是1月19日在乌干达首都坎帕拉拍摄的不结盟运动第19次峰会会场。新华社发（阿佳拉·纳瓦达摄）

当前，“全球南方”团结协作、共谋发展的意愿前所未有地强烈，发展中国家群体性崛起成为不可逆转的历史潮流，不断为世界注入发展的力量。坎帕拉两场会议主题分别是“深化合作，共享全球繁荣”和“一个都不能落下”，共同的任务是加强南南合作。乌干达常驻联合国代表阿多尼亚·阿耶巴雷表示，全球南方国家已经觉醒，意识到需要通过南南合作来分享技术，通过互相帮助来体现团结。

和平稳定是全球南方国家实现更好发展的条件。面对动荡变革的世界，广大发展中国家更加努力追求和平、促进和平，不断为世界注入和平的力量。不结盟运动第19次峰会通过《坎帕拉宣言》，强调要继续加强南南、南北合作，全面尊重国际法和国际共识原则，共同应对发展中国家在推动经济发展和社会进步方面面临的威胁和挑战。第三届南方首脑会议成果性文件也呼吁尽快结束乌克兰危机和巴以冲突，防止地缘政治危机外溢拖累广大发展中国家的经济发展。

1月21日，联合国秘书长古特雷斯（右二）参加在乌干达首都坎帕拉举行的“77国集团和中国”第三届南方首脑会议。 新华社发（阿佳拉·纳瓦达摄）

面对美西方国家滥用政治和经济霸权扰乱国际秩序、造成全球治理结构失衡，广大发展中国家迫切要求在国际舞台上获得更大发言权、推动世界多极化和国际关系民主化，不断为世界注入变革的力量。近年来，“全球南方”对美西方霸权主义的不满声音越发响亮，其共同诉求是建立更加公正合理的国际秩序。古巴国家副主席萨尔瓦多·梅萨表示，发展中国家应采取协调一致的有效行动，改变不公正的国际秩序，摆脱几个世纪以来被西方推入的“绝对不利境地”。

作为最大的发展中国家、不结盟运动的伙伴、“全球南方”的一员，中国始终站在广大发展中国家一边，为全球南方国家共同发展贡献力量。去年，金砖国家在南非约翰内斯堡举行的第十五次领导人会晤期间成功实现扩员，中国一直是金砖扩员的积极推动者。非洲联盟成为二十国集团正式成员，中国第一个明确表态支持，并支持非盟在全球治理中发挥更大作用。从推动建立新开发银行为发展中国家的基础设施建设和可持续发展提供有力保障，到通过共建“一带一路”与广大发展中国家走上互利共赢、共同发展的大道，中国真心实意携手广大发展中国家共同迈向现代化。此次不结盟运动峰会和第三届南方首脑会议期间，联合国秘书长古特雷斯和多国与会代表纷纷表达对中国始终如一、不附加条件帮助发展中国家的赞许。

独立自主是全球南方国家的政治底色，联合自强是全球南方国家的光荣传统，发展振兴是全球南方国家的历史使命，公道正义是全球南方国家的共同诉求。发展中国家的群体性崛起、“全球南方”国际影响力的不断提升，让世界多极化趋势更加不可逆转，也让人们对世界的未来更有信心，对人类的团结更有希望。中国将与广大发展中国家一道，倡导平等有序的世界多极化和普惠包容的经济全球化，推动世界走向和平、安全、繁荣、进步的光明前景。

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