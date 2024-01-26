新华社北京1月25日电 题：践踏人权者岂能充当“人权卫士”

新华社记者高文成

北半球经历寒冬的当下，一则“冷笑话”的寒意胜过凛冬：中国日前参加联合国人权理事会第四轮国别人权审议期间，以色列跟随部分西方国家就所谓“新疆人权问题”对中国进行无端指责。持续军事行动给巴勒斯坦造成惨烈人道主义灾难的以色列，却出于政治目的操心起新疆的人权状况，当起了“人权卫士”，如此赤裸裸的“双标”行径，让有正义感的国际社会成员感到错愕。

看看加沙正在发生的人间惨剧。新一轮巴以冲突已持续超过100天，以色列军事行动导致巴方超过2万人死亡，三分之二是妇女儿童，逾6万人受伤。联合国人权高专办去年11月发布新闻稿说，15名联合国特别报告员和21名联合国工作组成员警告，加沙地带正在发生的事情表明，“一场种族灭绝正在形成”。血淋淋的事实面前，美国等西方大国非但不对以色列作出公开指责，甚至为以色列的军事行动张目，且不说向以色列输送大量军事援助，多次否决联合国安理会关于在加沙地带停火的决议草案。面对国际舆论压力，美国国务卿布林肯近日访问以色列期间还在为其辩护。

一面是以色列肆意践踏巴勒斯坦人民的生命权、生存权，一面是西方盟友袒护纵容以色列的军事行动，他们将矛头指向中国，高调炒作虚假的所谓“新疆人权问题”，炮制出所谓“种族灭绝”“强迫劳动”等世纪谎言。这些西方盟友罔顾是非公义、袒护包庇彼此的“小圈子”利益，竟到了何种地步。正如巴基斯坦参议院国防委员会主席穆沙希德·侯赛因·赛义德所说：“他们满口‘人权’，但当加沙人民遭到屠杀时，他们却全力袒护以色列，对屠杀一言不发。对于中国，他们竟然造谣什么‘新疆人权问题’，十分令人不齿。”

当下炒作所谓“新疆人权问题”，有混淆视听故意干扰误导中国国别人权审议之嫌，更暴露了美西方长期不变的目的：抹黑中国形象，诋毁中国治疆政策，企图蒙骗国际社会、干扰破坏新疆稳定发展。包括伊斯兰世界在内的很多国际社会成员对此看得十分清楚。埃及官方《金字塔报》专栏作家卡迈勒·贾巴拉表示，美西方重点炒作所谓“新疆问题”，这些政客和“媒体打手”试图让新疆变成安全形势紧张、恐怖主义肆虐的地区“火药桶”，以阻遏中国发展。要说人权问题，国际社会想到更多的，是美西方国家凭借一管“洗衣粉”对伊拉克发动战争，造成难以计数的无辜平民死伤；是美国数十年制裁伊朗，严重拖累其经济社会发展……美国如果真的“关心”人权，就该从自我反思做起。

就在以色列代表指责中国“新疆人权问题”的时候，广大国际社会成员的发言让这些“指控”顿显苍白。在中国参加此轮人权审议期间，120多个国家积极评价中国人权事业进展，充分肯定中国在促进和保护人权方面作出的不懈努力和历史性成就。卡塔尔半岛电视台敏锐观察到，西方国家指责中国的同时，“非西方国家同意中国的说法，即中国在许多领域取得了进展”。谎言欺骗不了国际社会，西方国家的双重标准必将遭到更多唾弃，其人权谎言的市场将越来越小。

(责编：徐祥丽、刘叶婷)