新华社北京1月25日电 题：中瑙复交是大势所趋、人心所向

新华社记者伍岳

1月24日，中国同瑙鲁签署关于恢复外交关系的联合公报，两国正式恢复大使级外交关系，瑙鲁成为中国第183个建交国。

根据联合公报，瑙鲁共和国政府承认世界上只有一个中国，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，台湾是中国领土不可分割的一部分。瑙鲁共和国政府承诺不再同台湾发生任何官方关系，不进行任何官方往来。自2016年以来，共有11个国家选择同台湾断绝所谓“外交关系”，在一个中国原则基础上同中国建交、复交，中国的建交国不断增加。坚持一个中国原则是不可阻挡的历史大势，选择同中国站在一起就是选择站在历史正确一边。

决定无条件同中国复交，是瑙鲁政府着眼国家长远发展作出的理性选择。中瑙同为发展中国家，双方都面临着发展经济、改善民生、实现现代化的共同任务。双方合作前景广阔，并在捍卫自身主权独立，维护发展中国家共同利益，推动平等有序的世界多极化和普惠包容的经济全球化方面拥有共同意愿。对于瑙鲁来说，同中国复交就是找到了一个真正值得信赖的发展伙伴。

决定无条件同中国复交，是瑙鲁政府顺应本国人民呼声采取的正义之举。中瑙人民之间的友谊源远流长，同中国友好往来符合瑙鲁人民的根本利益。在同中方会谈时，瑙鲁外长专门提到，瑙鲁政府寻求同中国复交的决定得到瑙鲁议会全票通过，全体成员起立表达支持。“中国言必信、行必果，已赢得了瑙鲁人民的心。”瑙鲁人民的选择，再次印证一个中国原则是国际社会普遍共识和公认的国际关系基本准则。

中方历来主张国家无论大小、强弱、贫富一律平等，支持各国走符合本国国情、由人民自主选择的发展道路，愿同各方分享中国式现代化带来的发展机遇，共同推动构建人类命运共同体。复交后，中瑙两国将在平等相待、相互尊重、合作共赢、开放包容基础上开展各领域合作，两国关系发展必将迎来光明的未来！

(责编：徐祥丽、刘叶婷)