新华社亚伦1月25日电 专访｜瑙鲁虽远，却不令人陌生——访中国驻瑙鲁使馆复馆小组组长王旭光

新华社记者刘锴 郭鑫惠

这是1月25日在瑙鲁行政管理中心亚伦区拍摄的中国驻瑙鲁使馆复馆小组组长王旭光。新华社记者 王申 摄

中国驻瑙鲁使馆复馆小组组长王旭光25日在瑙鲁行政管理中心亚伦区接受新华社记者专访时说，瑙鲁民众普遍对中国抱有好感。瑙鲁与中国虽远隔山海，但并不令人感到陌生。

王旭光说：“一位瑙鲁朋友见到我，第一句话就是‘你们总算来了，你们早该来了’。”他说，有不少中国人长期在瑙鲁生活，当地还有一些中国企业承建的项目。

中国和瑙鲁24日签署中瑙关于恢复外交关系的联合公报，决定自即日起恢复大使级外交关系。作为复馆小组组长，王旭光全程参与复交工作。他说，公道自在人心，复交是历史大势使然。瑙方多次表示，复交决定充分考虑到当今世界格局，特别是中国在世界上的影响和地位，以及中国为广大发展中国家发展给予的支持和帮助。

王旭光说，瑙鲁政府日前宣布与台湾“断交”后，瑙方安排他与全体内阁成员见面。“我能感受到瑙鲁内阁通过这个决定后大家都很振奋，脸上都洋溢着笑容。内阁代表瑙鲁人民做出了正确决定。”

“瑙鲁议会第二天就内阁这一动议表决时，议员们全体起立，代表着全票支持。”王旭光说。

在王旭光看来，中瑙之间有很多共同点，两国都是发展中国家和“全球南方”的成员，都面临发展的任务。同时，两国优势互补，在矿产、渔业、新能源和应对气候变化等领域具有合作潜力。

谈及中国与太平洋岛国的务实合作，王旭光表示，对太平洋岛国来说，中国不是“新来者”，而是相知相交多年的“老朋友”，双方在很多领域开展了合作。在去年11月举行的太平洋运动会上，中方援建东道主所罗门群岛的体育场馆受到广泛赞誉。

王旭光说，中方一直遵循相互尊重、平等相待、互利合作、开放包容的合作原则，中国与太平洋岛国之间一直是合作共赢的关系。“谁是真正的朋友，太平洋岛国人民心里非常清楚。”

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