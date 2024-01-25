新华网北京1月25日电（记者 余申芳）外交学院院长、中国国际关系学会副会长王帆近日在参加新华网第十四届“纵论天下”国际问题研讨会时表示，2023年，在动荡不安的国际形势下，中国特色大国外交全方位推进，为国际乱局注入了确定性，中国成为迷茫世界的航行灯塔与提质增速的持久动力。

新华网第十四届“纵论天下”国际问题研讨会近日在北京新华网总部举办。图为外交学院院长、中国国际关系学会副会长王帆在进行主题演讲。新华网 杨霁昕 摄

王帆认为，过去一年，在激烈竞争、有的国家大搞“小院高墙”和脱钩断链的国际大背景下，中国特色大国外交全方位推进，为国际乱局注入确定性，充分展现了中国作为负责任大国的使命担当，亮点突出，世界瞩目。

一是引领。所谓引领就是指出正确的发展方向。中国外交的引领，首先是元首外交的引领。继2022年底中国领导人访问沙特后，中国与伊朗领导人于2023年2月在北京会晤，奠定沙伊和解的政治基础。中国元首外交促成了中东地区历史性大和解。2023年5月在西安举行的中国—中亚峰会决定建立中国—中亚元首会晤机制，为构建更加紧密的中国—中亚命运共同体注入强劲动力。2023年8月21日至24日,国家主席习近平出席金砖国家领导人第十五次会晤并对南非进行国事访问。2023年10月在北京举行的第三届“一带一路”国际合作高峰论坛开启高质量共建“一带一路”新阶段。

从首届中国－中亚峰会到第三届“一带一路”国际合作高峰论坛，从金砖国家领导人约翰内斯堡会晤到旧金山APEC领导人非正式会议，中国主张和中国理念广得人心，中国建设性大国作用更为凸显，元首外交体现出中国在变乱交织的世界中负责任大国的责任担当。

二是普惠。亲诚惠容理念落地生根，周边外交开拓新局面。周边在中国外交全局中居于首要位置。2023年是习近平主席提出亲诚惠容周边外交理念10周年。10年来，中国同周边国家广泛建立战略合作伙伴关系，同东盟国家、中亚、澜湄五国的命运共同体建设扎实推进。中国周边外交取得巨大的成绩。

三是增速。“一带一路”建设高歌猛进，为世界经济提质增速。世界银行研究报告指出，若共建“一带一路”框架下的交通基础设施项目全部得以实施，到2030年，每年有望为全球产生1.6万亿美元的收益，占全球GDP的1.3%，其中90%由伙伴国分享。共建“一带一路”倡议为世界经济增长注入强大动力、为各国共同发展带来宝贵机遇、为完善全球治理提供可行方案。共建“一带一路”正在全面深化拓展，提升了全球互联互通水平，推动了国际投资贸易繁荣发展，为国际局势增添了更多确定性。

四是回暖。2023年11月，中美元首举行旧金山会晤。此次会晤积极、全面、富有建设性，具有重大现实意义和深远历史意义，明确了中美共同肩负的大国责任，形成了面向未来的“旧金山愿景”，为实现中美关系的健康、稳定、可持续发展指明了方向。

五是扩容。金砖机制添砖加瓦，迎来强力增员。金砖国家合作机制成立以来，合作基础日益夯实，领域逐渐拓展。中方倡议提出的“金砖+”合作模式得到各方积极支持和热烈响应。去年8月，金砖五国领导人在南非约翰内斯堡举行金砖国家领导人第十五次会晤，推动金砖扩员迈出历史性步伐。

王帆认为，中国外交成绩显著，但面临的风险和挑战也不容忽视。

第一，竞争仍然是国际社会的一条主线，多种不同发展道路和模式的竞争仍在持续，一些国家想以一元化的模式替代多元化的发展模式。

第二，从宏观上讲，当前正处于国际政治转型期和百年未有之大变局相互叠加，国际形势因此发生转变。在国际政治转型期，大国关系往往会出现趋势性紧张，守成国与上升国关系敏感，反映到当前的国际政治上就是中美关系紧张。在这样的背景下，有些领域的竞争，比如高科技之争，进入白热化的阶段。高科技领域已经明显出现两个平行市场，平行市场和交叉市场之间并不完全泾渭分明，实际上也有交叉，这种结合、以及不断出现的新的组合和裂变给中国的发展也带来压力。

第三，国际社会存在一些将国别威胁置于共同威胁之上的错误认知。一些国家夸大、渲染国别威胁，导致很多共同威胁被忽略不顾，尤其是非传统安全威胁被严重低估。实际上大量非传统安全威胁的迫切性、现实性远高于国别威胁，全球安全治理赤字不断扩大。有些大国有意识地转移责任，想把中国列为发达国家，其本意不是出于对中国的认可，而是希望将超出中国能力所能承担的责任转嫁给中国。

第四，中国面临的部分舆论环境持续恶化，中国所秉持的公平正义的外交政策被一些西方舆论扭曲为站在错误的立场上，原本可以多元包容的中西方舆论叙事变为对错之争。“一带一路”被西方舆论污名化为债务陷阱。西方所谓的“去风险化”，实际上变成了“去中国化”，中国海外利益的保护面临难题。在国际经济和国际贸易领域，中国谈高水平开放，西方一些传统发达国家实际上在支持低水平封闭，搞贸易保护主义。中国倡导真正的多边主义，一些发达国家却强推“伪多边主义”“小圈子多边主义”。

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