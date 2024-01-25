新华社日内瓦1月24日电（记者石松）联合国人权理事会第四轮国别人权审议工作组会议主题边会22日在日内瓦举行。与会嘉宾就促进和保护经社文权利、发展权的实践、人权经济等交流经验。

这是1月22日在瑞士日内瓦拍摄的联合国人权理事会第四轮国别人权审议工作组会议主题边会“将发展置于议程中心：经社文权利的保障”会议现场。新华社记者 连漪 摄

边会主题是“将发展置于议程中心：经社文权利的保障”，会议由中国常驻日内瓦代表团、友成企业家乡村发展基金会与中国民间组织国际交流促进会共同举办。

中国常驻日内瓦代表团公参石琦表示，中方呼吁各方围绕经社文权利达成共识，加强国际合作，通过能力建设等促进经社文权利，反对将人权问题政治化。中国致力于走适合本国国情的人权道路，在经社文权利保障方面取得瞩目成就。人权理事会第54届会议协商一致通过了中方主提促进和保护经社文权利决议，成为人权理事会首个协商一致通过的中国主提倡议。中方愿以此为契机，积极参与人权理事会等多边人权机制，与国际社会一道，推动全球人权治理朝着更加公平公正合理包容的方向发展。

叙利亚常驻日内瓦代表海德尔·阿里·艾哈迈德指出，中国在人权保护领域成绩斐然，中国政府坚持以人民为中心，坚持一切为了人民，一切依靠人民，取得了持久有效的成果。中国在新疆大力发展教育，提升当地医疗水平，有效保障了当地人民的经社文权利，完全不像西方国家攻击抹黑的那样。

联合国人权理事会前民主公平国际秩序问题独立专家德扎亚斯对部分西方媒体发起信息战的做法提出批评。他指出，这些媒体不但传播假消息，还传播“虚假历史”，它们通过抹黑特定国家，制造矛盾，使国际合作变得更加困难。

谈到西方在人权问题上采取双重标准时，日内瓦大爱基金会主席司徒博（英文名：斯塔克伯格）说，人权及其基本原则本应是把人类团结起来的关键力量之一，现在却日益成为西方国家用来打压发展中国家的一种意识形态工具。

中国纺织工业联合会社会责任办公室首席研究员梁晓晖说，在政策立法和国际经贸合作中，中国政府落实保护人权的义务取得重要进展，中国行业和企业履行尊重人权责任的最新实践也取得巨大进步。

中华医学会第26届理事会国际交流与合作及港澳台事务专家委员会副秘书长赵伟立表示，她于2023年8月去新疆调研发现，新疆健康事业快速发展，当地政府、医疗机构和医务人员在推进实施医疗惠民政策、实现健康中国和世界卫生组织倡导的全民健康覆盖工作中取得了巨大进步。

中国少数民族对外交流协会理事供邱泽仁说，以藏文为载体的民族优秀传统文化在西藏教育中得到传承与发扬。藏族传统节日和民俗活动的发展得到保护，正日益成为重要的旅游品牌活动，带动了西藏的经济发展。

中国计划生育协会国际合作部项目主管王菲菲说，中国政府指导中国社会组织在保护青少年健康、青年发展领域积极开展教育、宣传、服务项目和活动，取得了丰硕成果。

古巴、白俄罗斯、越南、布隆迪、阿塞拜疆、多米尼加等国常驻日内瓦代表团派代表出席边会并进行交流。

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