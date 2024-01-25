新华社日内瓦1月24日电（记者石松）在联合国人权理事会启动第四轮对中国国别人权审议之际，由北京新阳光慈善基金会和中国民间组织国际交流促进会共同主办的主题边会“下一代的人权保障：关注儿童青少年权利”23日在日内瓦举行，来自多个社会组织的中外专家学者围绕主题展开研讨。

这是1月23日在瑞士日内瓦拍摄的联合国人权理事会第四轮国别人权审议工作组会议主题边会“下一代的人权保障：关注儿童青少年权利”会场。 新华社记者 连漪 摄

中国民间组织国际交流促进会研究员朱静芳指出，中国社会组织在保障儿童和青少年权利方面进行了许多积极探索，愿同各国社会组织一道促进有关国际条约的履行和公众参与，全方位守护下一代的美好明天。

国际人权和社会发展协会拉丁美洲人权事务顾问戴维·洛佩斯表示，自1992年批准《儿童权利公约》以来，中国在儿童权利保护方面取得了显著进展。中国为改善医疗保健和儿童健康作出了巨大努力，包括扩大医疗保健覆盖范围和实施疫苗接种计划等。

中国网络社会组织联合会副秘书长张勇表示，开展未成年人网络保护工作已成为世界各国的普遍共识。中国高度重视未成年人网络保护工作，近年来做了大量有效的工作。

23日，中国在瑞士日内瓦参加联合国人权理事会第四轮国别人权审议。国别人权审议是各国在联合国框架内就人权问题进行平等坦诚交流，开展建设性对话与合作的重要平台。中国于2009年、2013年和2018年参加了前三轮审议。

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