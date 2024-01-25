记者从亚洲基础设施投资银行获悉，乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫1月24日参访了亚投行。双方代表签署了三年项目投资规划，涉及能源、水务资源、交通、环境等方面，为乌兹别克斯坦相关领域发展提供资金支持。

访问期间，双方还签署了亚投行在乌兹别克斯坦召开理事会年会的谅解备忘录。第九届亚投行理事会年会将于9月25日至26日在乌兹别克斯坦撒马尔罕举行。这将是亚投行首次在中亚地区举办理事会年会。

米尔济约耶夫祝贺亚投行成立以来在运营发展方面取得的巨大成就，高度赞赏亚投行为促进全球可持续发展发挥的重要作用，并对亚投行良好的治理结构以及始终坚持国际性、规范性和高标准运营表示肯定。

1月24日，乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫到访亚投行总部并同亚投行行长兼董事会主席金立群会晤。（亚投行供图）

亚投行行长兼董事会主席金立群表示，乌兹别克斯坦是亚投行的创始成员国，为亚投行的创建和发展作出了重要贡献。亚投行将继续致力于支持乌兹别克斯坦可持续发展。

截至目前，亚投行在乌兹别克斯坦已批准了14个项目，累计批准融资总额超31亿美元。（记者潘洁）

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