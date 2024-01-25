新华社布鲁塞尔1月24日电（记者付一鸣）北约跨大西洋“坚定捍卫者2024”军事演习24日正式启动。该军演将持续至5月31日。

北约24日在一份新闻公报中说，美国海军的“冈斯顿·霍尔”号船坞登陆舰当天离开美国弗吉尼亚州诺福克，经过一系列行动后将开始穿越大西洋。加拿大的“夏洛特敦”号军舰将于本月晚些时候从加拿大新斯科舍省哈利法克斯出发前往欧洲。

据介绍，北约此次军演将在多个地点举行，将首次实施北约的新防御计划，“展示北约在任何条件下从北欧到中东欧，历时数月、跨越数千公里的范围内开展和维持复杂多域行动的能力”。

俄罗斯副外长格鲁什科21日对俄新社表示，北约“坚定捍卫者2024”军演的规模标志着该联盟“不可逆转地回归”冷战计划。

北约欧洲盟军总司令克里斯托弗·卡沃利18日宣布，北约1月下旬至5月将举行“坚定捍卫者2024”军事演习，来自31个成员国以及伙伴国瑞典的约9万名军人参加，这是“北约数十年来最大规模的一次军演”。演习将在针对一个势均力敌对手的模拟冲突场景中展开，通过北美部队的跨大西洋调动以展示加强欧洲-大西洋地区的能力。

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