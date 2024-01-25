人民网阿斯塔纳1月24日电 （记者李强）1月23日，国网能源研究院、哈萨克斯坦中国研究中心、丝路能源智库联盟共同主办“共同机遇的共同选择”中哈能源合作研讨会，此次活动以线上方式举行。国网能源研究院院长王广辉、哈萨克斯坦中国研究中心主任沙伊梅尔格诺娃等参加此次活动并致辞。

哈萨克斯坦中国研究中心供图

王广辉表示，目前，中哈能源合作主要集中在石油和天然气领域，哈萨克斯坦是中国—中亚天然气管道的过境国，两国有机会进一步扩大清洁能源领域的合作，包括电网、油气管道等能源基础设施建设，以及基础设施的现代化升级改造。

沙伊梅尔格诺娃表示，中国是哈萨克斯坦长期、稳定的能源伙伴，中国于1997年首次进入哈萨克斯坦油气市场，当时哈中两国签署了两项重要的政府间协议，涉及油气领域合作和石油管道建设。能源合作正在成为共建“一带一路”的重要组成部分，未来哈中两国应考虑建设天然气管道和跨境能源网络，加强互联互通，共同建设油气丝绸之路、电力丝绸之路、绿色能源丝绸之路。哈萨克斯坦中国研究中心愿通过联合研究等方式，加强和扩大哈中能源领域合作。

会议期间，哈中两国专家围绕能源合作新机遇深入交换意见，旨在进一步推动构建可持续能源发展格局。此次研讨会为中哈未来能源合作奠定了基础，体现了在不断变化的能源格局中责任共担、互利共赢的精神。

哈萨克斯坦中国研究中心供图

(责编：王禹蘅、常红)