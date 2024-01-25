1月24日，在印度尼西亚雅加达哈利姆站，乘客使用自助取票机。新华社记者 徐钦 摄

新华社雅加达1月24日电（记者叶平凡 陶方伟）记者24日从中国铁路国际有限公司获悉，印度尼西亚雅万高铁当天开通运营已满100天，累计发送旅客145万人次，单日上座率最高达99.6%，客流持续保持高位态势。

印尼海洋与投资统筹部副部长塞普蒂安·哈里奥·塞托当天接受新华社记者采访时说：“雅万高铁彻底改变了雅加达和万隆之间的交通方式。我们渴望与中国扩大合作。”

1月24日，在印度尼西亚雅加达哈利姆站候车大厅，一名小朋友和雅万高铁高速动车组模型合影。新华社记者 徐钦 摄

他表示，与中国合作建设高铁让印尼收获颇丰，不仅引进了先进技术，还通过知识转移增强了人力资本。希望这种合作能够长期持续，进一步推动实现印尼的互联互通目标。

雅万高铁连接印尼首都雅加达和旅游名城万隆，最高运营时速350公里。开通运营后，雅加达至万隆的旅行时间由3个多小时缩短至46分钟。

1月24日，在印度尼西亚雅加达哈利姆站，乘客在候车大厅内行走。新华社记者 徐钦 摄

中国铁路国际有限公司负责人介绍，中印尼运维联合体根据当地公共假期和客流状况，及时调整优化列车运行图，增开动车组列车，将每日开行动车组列车由开通初期的14列增至40列，周末客流高峰期更是增至48列，开通百日共开行动车组3487列，单日最高旅客发送量21537人次。同时，中印尼运维联合体积极推广互联网售票服务，不断提高线下窗口购票效率。

1月24日，在印度尼西亚雅加达哈利姆站候车大厅，乘客刷票前往站台。新华社记者 徐钦 摄

为让旅客出行更加便捷，哈利姆车站双侧检票口同时开放检票，帕达拉朗车站优化检票换乘通道，做好与出租车、轻轨、普速铁路等交通方式衔接。此外，哈利姆、帕达拉朗、德卡鲁尔车站还增开快餐店、冷饮店和便民超市，动车组列车提供冷饮餐吧、咖啡小吃等多样化服务，配置无障碍设施，满足不同旅客需求。

1月24日，在印度尼西亚雅加达哈利姆站，乘客在候车大厅内行走。新华社记者 徐钦 摄

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