人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

雅万高铁开通百天 累计发送旅客145万人次

2024年01月25日07:51 | 来源：新华网
小字号

1月24日，在印度尼西亚雅加达哈利姆站，乘客使用自助取票机。新华社记者 徐钦 摄

1月24日，在印度尼西亚雅加达哈利姆站，乘客使用自助取票机。新华社记者 徐钦 摄

新华社雅加达1月24日电（记者叶平凡 陶方伟）记者24日从中国铁路国际有限公司获悉，印度尼西亚雅万高铁当天开通运营已满100天，累计发送旅客145万人次，单日上座率最高达99.6%，客流持续保持高位态势。

印尼海洋与投资统筹部副部长塞普蒂安·哈里奥·塞托当天接受新华社记者采访时说：“雅万高铁彻底改变了雅加达和万隆之间的交通方式。我们渴望与中国扩大合作。”

1月24日，在印度尼西亚雅加达哈利姆站候车大厅，一名小朋友和雅万高铁高速动车组模型合影。新华社记者 徐钦 摄

1月24日，在印度尼西亚雅加达哈利姆站候车大厅，一名小朋友和雅万高铁高速动车组模型合影。新华社记者 徐钦 摄

他表示，与中国合作建设高铁让印尼收获颇丰，不仅引进了先进技术，还通过知识转移增强了人力资本。希望这种合作能够长期持续，进一步推动实现印尼的互联互通目标。

雅万高铁连接印尼首都雅加达和旅游名城万隆，最高运营时速350公里。开通运营后，雅加达至万隆的旅行时间由3个多小时缩短至46分钟。

1月24日，在印度尼西亚雅加达哈利姆站，乘客在候车大厅内行走。新华社记者 徐钦 摄

1月24日，在印度尼西亚雅加达哈利姆站，乘客在候车大厅内行走。新华社记者 徐钦 摄

中国铁路国际有限公司负责人介绍，中印尼运维联合体根据当地公共假期和客流状况，及时调整优化列车运行图，增开动车组列车，将每日开行动车组列车由开通初期的14列增至40列，周末客流高峰期更是增至48列，开通百日共开行动车组3487列，单日最高旅客发送量21537人次。同时，中印尼运维联合体积极推广互联网售票服务，不断提高线下窗口购票效率。

1月24日，在印度尼西亚雅加达哈利姆站候车大厅，乘客刷票前往站台。新华社记者 徐钦 摄

1月24日，在印度尼西亚雅加达哈利姆站候车大厅，乘客刷票前往站台。新华社记者 徐钦 摄

为让旅客出行更加便捷，哈利姆车站双侧检票口同时开放检票，帕达拉朗车站优化检票换乘通道，做好与出租车、轻轨、普速铁路等交通方式衔接。此外，哈利姆、帕达拉朗、德卡鲁尔车站还增开快餐店、冷饮店和便民超市，动车组列车提供冷饮餐吧、咖啡小吃等多样化服务，配置无障碍设施，满足不同旅客需求。

1月24日，在印度尼西亚雅加达哈利姆站，乘客在候车大厅内行走。新华社记者 徐钦 摄

1月24日，在印度尼西亚雅加达哈利姆站，乘客在候车大厅内行走。新华社记者 徐钦 摄

(责编：岳弘彬、牛镛)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部