国际社会坚持一个中国原则的格局必将更加牢固，中国人民反对“台独”分裂和外部势力干预、争取国家统一的正义事业必将得到更多理解和支持

1月24日，中国同瑙鲁签署两国关于恢复外交关系的联合公报。两国政府决定自公报签署之日起恢复大使级外交关系。至此，世界上同中国建立外交关系的国家已有183个。中国同瑙鲁复交再次证明，一个中国原则是人心所向、大势所趋。

世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府。这已为联合国大会第2758号决议所确认，是国际社会普遍共识。瑙鲁作为主权国家，独立自主选择承认一个中国原则，同台湾当局断绝所谓“外交关系”，同中国恢复外交关系，这是符合瑙鲁本国利益和人民意愿的正确选择，也是符合国际关系基本准则、顺应历史发展潮流的正确选择。

中国同瑙鲁复交充分说明，“台独”是历史逆流，是绝路。包括瑙鲁在内，2016年以来已有11个国家同中国建立或恢复外交关系，同台湾当局断绝所谓“外交关系”。近来，100多个国家和国际组织在中国台湾地区举行选举后以各种形式重申恪守一个中国原则，坚定支持中方维护国家主权和领土完整，反对任何形式的“台独”，支持中国统一大业。这些正义之声、和平之声，体现了国际社会坚定捍卫联合国宪章和国际关系基本准则的广泛共识。台湾从来不是一个国家，过去不是，今后更不是！台湾岛内谁想搞“台独”，就是分裂中国国土，必将受到历史和法律的严惩。国际上谁违反一个中国原则，就是干涉中国内政、侵犯中国主权，必将遭到全体中国人民乃至国际社会的共同反对。

中国同瑙鲁复交后合作前景广阔，有利于瑙鲁经济发展、民生改善，有利于太平洋岛国地区和平、稳定、繁荣。中国的太平洋岛国政策秉持“四个充分尊重”，即充分尊重岛国主权和独立，坚持大小国家一律平等；充分尊重岛国意愿，坚持共商、共建、共享、共赢；充分尊重岛国民族文化传统，坚持和而不同、美美与共；充分尊重岛国联合自强，支持岛国落实《蓝色太平洋2050战略》，为建设一个和平、和谐、安全、包容、繁荣的蓝色太平洋作出贡献。在“四个充分尊重”的指引下，中国同太平洋岛国的交流合作不断拓展，给双方人民带来巨大福祉。近年来，所罗门群岛、基里巴斯先后选择同中国建交、复交，为开展对华合作扫除了政治障碍。中所、中基各领域、各层级交流蓬勃开展，签署共建“一带一路”合作文件，互利合作取得许多早期收获。中国同瑙鲁恢复外交关系后，双方在平等互利的基础上开展各领域务实合作，将为瑙鲁发展开启更加光明的前景。

中国终将实现完全统一，台湾必将回归祖国怀抱。坚持一个中国原则是国际大义，任何势力都无法阻挡。我们坚信，未来会有更多国际社会成员认清历史大势，选择同中国建立或恢复外交关系，国际社会坚持一个中国原则的格局必将更加牢固，中国人民反对“台独”分裂和外部势力干预、争取国家统一的正义事业必将得到更多理解和支持。

《 人民日报 》（ 2024年01月25日 03 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)