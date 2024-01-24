新华社日内瓦1月24日电 中国联合国协会23日在日内瓦万国宫举办联合国人权理事会国别人权审议工作组会议边会，会议主题为“全球人权治理与中国经验”。中国联合国协会副会长兼总干事胡文丽主持会议，来自各国常驻日内瓦代表团、联合国驻日内瓦机构、中国等国的非政府组织和媒体界代表与会。

与会嘉宾表示，中国把人权的普遍性原则同中国实际相结合，成功走出了一条顺应时代潮流、适合本国国情的人权发展道路。中国坚持以人民为中心的发展思想，把生存权和发展权作为首要人权，注重在发展中保障和改善民生，不断推动经济社会发展，增进人民福祉，实现人的全面发展，保证发展成果由人民共享，努力推动经济、社会、文化权利和公民及政治权利全面协调发展，显著提高了人权的保障水平。

与会嘉宾强调，中国在推动本国人权事业取得历史性成就的同时，积极参与全球人权治理和国际人权合作，积极履行国际人权条约义务，开展双多边人权对话。中国提出全球发展倡议、全球安全倡议和全球文明倡议，促进全球发展、维护世界和平、推动文明交流互鉴，为加强全球人权治理提供了中国方案、作出了中国贡献。

与会嘉宾认为，促进和保护人权是各国的共同事业。人权保障没有最好，只有更好。不同文明对人权的理解各有侧重。全球人权治理应遵循主权平等、不干涉内政等《联合国宪章》确立的国际法基本原则，恪守国际法治，反对双重标准。美西方出于地缘政治和打压中国的目的，蓄意捏造所谓新疆人权问题，并以此为由对中国一些个人和实体实施单边制裁，是将人权问题政治化、武器化的典型例证。

与会嘉宾呼吁，国别人权审议机制要更好发挥作用，各国应对参加审议的国家多提建设性意见、少搞政治化操弄，多一些真诚对话、少一些指手画脚。国际社会应践行真正的多边主义，坚持平等互信、包容互鉴、合作共赢、共同发展的理念，弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，推动全球人权治理朝着更加公平、公正、合理、包容的方向发展，携手构建人类命运共同体。

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