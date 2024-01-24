新华社塔什干1月24日电 通讯｜中企助力乌兹别克斯坦奥林匹克城建设

新华社记者李奥

位于乌兹别克斯坦首都塔什干的奥林匹克城项目是该国重要体育工程项目。记者近日走访项目工地时看到，中国与乌兹别克斯坦两国人员组成的施工团队正在一丝不苟地辛勤工作。随着工程进度稳步推进，中企打造的这张亮丽名片，正为两国体育领域合作贡献力量。

中工国际工程股份有限公司（中工国际）驻乌兹别克斯坦总代表兼奥林匹克城项目经理郭子杰对记者说，奥林匹克城项目是2022年上合组织撒马尔罕峰会后中乌两国间落地的首个大型合作项目，也是中资企业在乌第一个全面采用中国标准设计、建设、验收的项目。“我们有信心高质量出色完成这一重大项目的施工工作。”

2022年，乌兹别克斯坦组织奥林匹克城项目招标，中工国际成功中标。该项目占地面积约100公顷，建筑面积约10万平方米，包括体育场、游泳馆、自行车馆、球类多功能馆、格斗馆等5个主要体育场馆，以及足球、篮球、网球、极限运动及沙滩排球等室外场地。项目于2022年11月奠基，工期将持续两年，包括设计、采购、施工等环节。“奥林匹克城项目是乌兹别克斯坦体育领域的重要建设项目，也是‘一带一路’建设的大型基建项目。”项目现场经理李光清告诉记者。

诺季尔别克是奥林匹克城项目的高级商务经理，负责与乌兹别克斯坦政府多个部门对接，协助中乌双方相互沟通、推进项目建设。“中方团队的敬业态度和专业管理给我留下了非常深刻的印象。我们现在成为了很好的朋友。我学到了新的技术、了解了新的文化，希望能进一步拓展职业前景。能够参与项目建设，我非常自豪。”他说。

近年来，乌兹别克斯坦积极开展大规模体育普及和运动员保障工作。乌总统米尔济约耶夫高度重视奥林匹克城项目，他2022年在项目奠基仪式上表示，乌兹别克斯坦经过仔细考察后决定与中方开展合作。这一项目对乌兹别克斯坦具有历史性意义，将成为乌兹别克斯坦人民挖掘潜力和继续开创体育新成就的象征。

2025年第四届亚洲青年运动会和第五届亚洲青年残疾人运动会将在塔什干举办。2023年11月，米尔济约耶夫到项目现场考察时说，这一项目将为举办亚洲青年运动会和亚洲青年残疾人运动会各项赛事提供条件。在赛事举办之后，奥林匹克城将成为体育教育、科学与医学基地，乌方将在此打造科学实践与教学训练中心，“这一项目将成为大众体育与职业体育之间的桥梁”。

中工国际驻乌兹别克斯坦副总代表韩学力说，奥林匹克城项目秉承绿色、科技和人文的设计理念，采用国际先进材料、先进设备，融入5G技术以实现智慧场馆、智能运行。该项目将为乌兹别克斯坦提供符合国际标准的体育设施和比赛场地，助力该国体育产业发展。

(责编：崔越、刘慧)