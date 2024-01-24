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雅万高铁开通100天 累计发送旅客145万人次

2024年01月24日19:42 | 来源：人民网-国际频道
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在雅万高铁起点站——雅加达哈利姆车站，乘客通过检票闸机。人民网记者 曹师韵摄

人民网雅加达1月24日电 （记者曹师韵、李培松）记者从中国铁路国际有限公司获悉，1月24日，雅万高铁开通运营满100天，累计发送旅客145万人次，单日旅客上座率最高达99.6%，客流持续保持高位态势，为沿线民众提供了安全便捷、温馨舒适的出行体验。

中国铁路国际有限公司负责人介绍，雅万高铁连接印尼首都雅加达和旅游名城万隆，2023年10月17日正式开通运营，最高运营时速350公里，由中印尼两国合作建设，由中国国家铁路集团有限公司所属中国铁路北京局集团公司、印尼中国高速铁路有限公司、印尼铁路公司组成中印尼运维联合体负责运营维护。

雅万高铁开通运营后，雅加达至万隆间的旅行时间由3个多小时缩短至46分钟，安全、绿色、高效、舒适的出行方式，为印尼民众创造了美好旅行体验。中印尼运维联合体根据当地公共假期和客流状况，及时调整优化列车运行图，增开动车组列车，有效提升高铁运输能力。积极推广互联网售票服务，同时不断提高线下窗口购票效率，哈利姆车站双侧检票口同时开放检票，帕达拉朗车站优化检票换乘通道，加强旅客乘降组织，做好与出租车、轻轨、普速铁路等交通方式衔接，让旅客出行更加便捷。在哈利姆、帕达拉朗、德卡鲁尔车站增开快餐店、冷饮店和便民超市，动车组列车提供冷饮餐吧、咖啡小吃等多样化服务，配置无障碍设施，精准满足不同旅客需求。雅万高铁每日开行动车组列车由开通初期的14列增至40列，旅客席位由8000多个大幅增加到2.4万多个，周末客流高峰期更是增至48列，开通百日共开行动车组3487列，单日最高旅客发送量21537人次。

为确保雅万高铁安全有序运营，开通运营100天来，中印尼运维联合体认真贯彻落实中印尼两国元首达成的重要共识，坚持共商共建共享，携手合作推动雅万高铁高质量运营。充分运用中国高铁运维管理先进成熟经验，中印尼员工密切配合、高效协作。同时，加强印尼方员工培训，以“师带徒”等方式，帮助他们熟悉设备设施和作业流程，在实践中积累工作经验，提升高铁运营管理能力。（完）

(责编：崔越、刘慧)

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