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美国大选手记｜美国小镇选民眼中的国计民生

2024年01月24日18:11 | 来源：新华网
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　　新华社美国科尔布鲁克1月23日电　美国大选手记｜美国小镇选民眼中的国计民生

　　新华社记者颜亮　熊茂伶

　　寒冬时节，美国东北部新罕布什尔州冷风刺骨，该州北部偏远地区积雪很厚，路上行人车辆稀少，却成为当下许多美国主流媒体和国际媒体聚焦的地方。

　　23日，美国2024年总统选举共和党第二场初选在新罕布什尔州举行。该州有午夜开始投票的传统，坚持这一传统的投票站位于靠近加拿大边境的迪克斯维尔镇，新华社记者日前夜宿附近的科尔布鲁克镇一家民宿。

　　民宿女主人琳达热情欢迎记者一行，她一边跟记者握手，一边略带歉意地说：“我的手太凉了，这里太冷了。”

　　那天夜里，科尔布鲁克镇气温降至零下20摄氏度，室内虽然有暖气，但还是需要穿着外套。琳达告诉记者，去年供暖她花了1.2万美元，与3年前相比增加了数千美元，电费也多了不少，“经营民宿其实赚不了多少钱”。

　　在科尔布鲁克镇最有人气的黑熊餐吧里，不少客人正在观看橄榄球比赛。餐吧老板比利跟记者聊了起来，他抱怨生意不好做：人工、食材成本变高，为了保证餐厅里的温度，供暖费也是一大笔支出。

　　“还好我们是这里的最佳汉堡店，不少人都喜欢来。”比利指着墙上的奖牌说。谈到今年大选，他表示，希望下一个总统不要再让战争持续消耗国家各种资源。

　　多项民调显示，经济和通胀是美国选民普遍关注的问题。正在餐吧内喝酒的市民克里斯说，他们家族的五金店虽有150年历史，但也逃不过美国通胀带来的负面影响。为了保证五金店继续生存下去，他小心翼翼地“在进价和售价之间掌握好平衡”。

　　“总体感觉是，这儿越来越穷。”黑熊餐吧里另外一名客人抱怨说。他供职于威斯康星州一家科技公司，新冠疫情暴发后，一直住在科尔布鲁克镇并远程办公，同时照顾年迈的母亲。

　　共和党首场初选上周在艾奥瓦州举行，美国前总统特朗普以明显优势胜出，佛罗里达州州长罗恩·德桑蒂斯等党内竞争者随后退出竞选，到了新罕布什尔州，只剩下前常驻联合国代表妮基·黑利继续挑战特朗普。

　　在迪克斯维尔镇投票站，选民汤姆·蒂洛森表示，他认为美国最紧迫的问题之一是巨额债务，“联邦政府需要控制或削减债务规模，为后代考虑”。此外，蒂洛森对美国政治极化感到担忧，呼吁华盛顿的政客们停止党争，为美国民众多解决实际问题。

　　新罕布什尔州南部德比镇一场黑利的竞选集会上，记者也遇到不少对美国经济和民生状况感到担忧的选民。

　　当选民托马斯被问到如何看待美国经济时，他回答干脆：“不好。”尽管托马斯这几年收入有所上涨，但是增幅跟不上通胀速度。“今天我比三四年前过得好吗？绝对不是。”他说。

　　这些选民是美国工薪阶层当下生存状况的缩影。虽然有数据显示美国经济正在扩张，但并未摆脱衰退风险，持续通胀的影响依然存在，继续困扰美国普通老百姓和家庭。美国公共事务研究中心今年一项调查显示，美国公众关注经济等问题，但并不相信政府能够解决这些问题。

　　新罕布什尔州初选结束后，2024年选战将转向南卡罗来纳州，民主党将举行民主党全国委员会认可的首场初选。不过，现任美国总统拜登正在竞选连任，而且在民主党内未受到有力挑战，该党初选主要是“走过场”。两党竞选人近期加大了相互人身攻击的力度，却很少谈及政策和实际问题。

　　琳达对此感到失望。她说，美国这些政客严重脱离现实，“他们并不了解许多普通人生活得有多艰难、需要克服多少挑战”。（参与记者：孙丁、胡友松）

(责编：崔越、刘慧)

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