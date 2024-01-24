新华社北京1月24日电 联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯22日在联合国安理会会议上指责以色列拒绝“两国方案”会令巴以冲突久拖不决，并危害全球和平、助长极端主义。

法国、约旦、伊朗等国也指责以方无视“两国方案”；俄罗斯则指责以色列最大盟友美国“说一套做一套”，任由以方“集体惩罚巴勒斯坦人民”。

危害

古特雷斯在会议上说，以色列政府最高层上周多次表示拒绝“两国方案”，令人难以接受。以方反对和否认巴勒斯坦人建国权利会“无限期延长已对全球和平与安全构成重大威胁的巴以冲突”，并在全球范围内“加剧极化、助长极端主义”。

古特雷斯警告，本轮冲突在中东地区扩大的风险“正成为现实”，各方应悬崖勒马，认清冲突扩大的可怕代价。

以色列总理本雅明·内塔尼亚胡领导的右翼政府态度强硬，多次拒绝“两国方案”。就在上周，以色列总理办公室再次发表声明，否认内塔尼亚胡曾向美国总统约瑟夫·拜登承诺存在建立巴勒斯坦国的可能性。内塔尼亚胡还在社交媒体发文说，以方将对巴勒斯坦约旦河西岸地区实施“安全控制”，他在这一事项上“不会妥协”。

联合国安理会本月轮值主席国法国外交部长斯特凡纳·塞茹尔内说，国际社会需要向以色列发出“必须有巴勒斯坦国存在”的信息。

以色列常驻联合国代表吉拉德·埃丹在会上辩称，以方反对停火，因为停火只会使哈马斯卷土重来，哈马斯不能继续控制加沙地带。

“两国方案”是国际社会普遍认可解决巴勒斯坦问题的唯一出路，即建立以1967年战前边界为基础、以东耶路撒冷为首都、享有完全主权、独立的巴勒斯坦国，从根本上实现巴勒斯坦和以色列和平共存，实现阿拉伯和犹太两大民族和谐相处，实现中东地区持久和平。

苦难

古特雷斯在本次会上指出，因以军持续打击，加沙地带遭受破坏的“规模和速度在近代史上前所未有”。他敦促以方对加沙地带开放新的人道主义通道。

巴勒斯坦外交部长里亚德·马立基在会上指认以色列对加沙地带实施了第二次世界大战以来“最野蛮的轰炸行动”，导致大量平民流离失所、食品匮乏。

联合国数据显示，本轮巴以冲突爆发以来，加沙地带已有190万人流离失所，占当地总人口的85%。此外，联合国世界粮食计划署最新数据显示，在加沙地带，超过50万人面临“灾难性的食品不安全困境”，饥荒风险与日俱增。

约旦外交大臣艾曼·萨法迪要求追究以色列阻止巴勒斯坦建国及犯下战争罪的责任，敦促安理会通过具有约束力的决议以阻止以方对巴勒斯坦人民的“大规模谋杀”。

伊朗外交部长侯赛因·阿米尔-阿卜杜拉希扬强调，阻止以军在加沙地带的“种族屠杀”是确保地区安全的关键。

据加沙地带卫生部门23日统计，自去年10月新一轮巴以冲突爆发以来，以军在加沙地带的军事行动已经导致超过2.54万名巴勒斯坦人死亡，另有超过6.3万人受伤。以方说，冲突造成1300多名以色列人死亡。

私利

美国副国务卿乌兹拉·泽亚在会上说，拜登政府对外政策的一个关键诉求是在支持巴勒斯坦建国的同时，推动以色列与中东地区融合以及与地区国家实现关系正常化。泽亚还说，总统拜登要求以色列在推进军事行动时务必避免平民伤亡。

与会的俄罗斯外交部长谢尔盖·拉夫罗夫则揪出美方一票否决安理会关于在加沙地带停火的决议草案的“黑历史”，批评美国“说一套做一套”。“美方这一行径无疑是放任以色列持续不断地集体惩罚巴勒斯坦人民。”拉夫罗夫说。

美国是以色列的最主要盟友。本轮巴以冲突以来，美国不仅为以色列提供大量军事援助，把航空母舰编队派到地中海和红海为以色列“站台”，还在联合国多次否决对以色列不利的决议草案。

巴勒斯坦外长马立基说，内塔尼亚胡为实现维护其个人政治生命这一唯一目的，不惜以数百万名巴勒斯坦人的生命以及其他国家的和平安全为代价。（王逸君）

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