人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

“加沙停火！”　示威者14次打断拜登演讲

2024年01月24日18:07 | 来源：新华网
小字号

新华社北京1月24日电 美国总统约瑟夫·拜登23日在弗吉尼亚州马纳萨斯市发表竞选连任演讲时，被支持巴勒斯坦的示威者14次打断。示威者抗议美国政府持续支持以色列在加沙地带的军事行动，高呼“停火！”

当天的演讲是拜登首次与副总统卡玛拉·哈里斯在竞选连任活动中同台。演讲围绕今年总统选举核心议题之一堕胎权，拜登对共和党总统竞选人、前任总统唐纳德·特朗普“火力全开”。

只是，演讲被示威者反复打断。他们高喊“你要杀死多少孩子？”等口号，展开巴勒斯坦国旗，举着写有“停火”“停止种族灭绝”的标语。

美国广播公司报道，示威者看似行动协调，在拜登演讲的不同时刻、在观众席不同区域，站起来呼喊口号。拜登一度看似有些懊恼。

第七次被打断后，拜登说：“这将会持续一段时间，我相信还会有几次。”

拜登支持者则以“再干四年”“我们出发吧，乔”等口号对抗示威者。

示威者被联邦特情局、当地警察局等执法机构安保人员带离会场。

拜登演讲结束后，数十名示威者在会场外继续向离开的总统车队抗议。

按照法新社的说法，自拜登开启竞选连任活动以来，他的多次演讲被示威者打断。示威者抗议美国政府支持以色列对加沙地带的军事行动。拜登23日的演讲是遭示威者打断次数最多的一场。

加沙地带卫生部门说，截至23日，以军行动在加沙造成超过2.54万人死亡，其中三分之二是妇女儿童。

美国政府在本轮巴以冲突爆发后向以色列提供大量军事援助，并且无视国际社会停火止战呼声，在联合国安全理事会多次否决有关加沙地带停火的决议草案。（胡若愚）

(责编：崔越、刘慧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部