新华社北京1月24日电 美国总统约瑟夫·拜登23日在弗吉尼亚州马纳萨斯市发表竞选连任演讲时，被支持巴勒斯坦的示威者14次打断。示威者抗议美国政府持续支持以色列在加沙地带的军事行动，高呼“停火！”

当天的演讲是拜登首次与副总统卡玛拉·哈里斯在竞选连任活动中同台。演讲围绕今年总统选举核心议题之一堕胎权，拜登对共和党总统竞选人、前任总统唐纳德·特朗普“火力全开”。

只是，演讲被示威者反复打断。他们高喊“你要杀死多少孩子？”等口号，展开巴勒斯坦国旗，举着写有“停火”“停止种族灭绝”的标语。

美国广播公司报道，示威者看似行动协调，在拜登演讲的不同时刻、在观众席不同区域，站起来呼喊口号。拜登一度看似有些懊恼。

第七次被打断后，拜登说：“这将会持续一段时间，我相信还会有几次。”

拜登支持者则以“再干四年”“我们出发吧，乔”等口号对抗示威者。

示威者被联邦特情局、当地警察局等执法机构安保人员带离会场。

拜登演讲结束后，数十名示威者在会场外继续向离开的总统车队抗议。

按照法新社的说法，自拜登开启竞选连任活动以来，他的多次演讲被示威者打断。示威者抗议美国政府支持以色列对加沙地带的军事行动。拜登23日的演讲是遭示威者打断次数最多的一场。

加沙地带卫生部门说，截至23日，以军行动在加沙造成超过2.54万人死亡，其中三分之二是妇女儿童。

美国政府在本轮巴以冲突爆发后向以色列提供大量军事援助，并且无视国际社会停火止战呼声，在联合国安全理事会多次否决有关加沙地带停火的决议草案。（胡若愚）

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