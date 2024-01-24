新华社亚伦1月24日电 专访｜“一带一路”给太平洋岛国带来发展机遇——访瑙鲁政府新闻办公室主任奥尔森

新华社记者高阳 陈国龙

瑙鲁政府新闻办公室主任乔安娜·奥尔森日前在瑙鲁行政管理中心亚伦接受新华社记者专访时表示，“一带一路”倡议给太平洋岛国带来的发展机遇令人称道，期待瑙鲁和中国今后开展包括新闻合作在内的更多务实合作。

奥尔森表示，愿同中国加强在新闻传播领域的交流与合作，包括新闻信息产品交换、人员交流、采编和技术人员业务培训研讨等，愿为对方在本国设立办公室、派驻记者提供必要帮助。

奥尔森说，作为太平洋岛国，瑙鲁深受气候变化影响，面临海平面上升和土地侵蚀等挑战。一些沿海土地正在被淹没，居民区和一些公共服务机构不得不搬迁至更高地方，当地面临大量基础设施建设需求。

生活和饮用的淡水供应一直是困扰当地居民的难题，全球气候变化导致水危机加重，给岛上居民带来更严峻的挑战。奥尔森说，期待瑙鲁今后与中国加强在气候变化领域的合作，希望引入中方绿色循环经济的创新技术，推动“小而美”的合作项目落地，让瑙鲁告别“靠天吃水”的困境。

奥尔森说，瑙鲁的自然条件不适合种植，蔬菜和水果等农产品几乎全部依赖进口，物价非常高。她对中国在斐济和巴布亚新几内亚开展的菌草项目很感兴趣，期待瑙鲁和中国未来在农业方面开展更多合作。

在旅游业方面，奥尔森说，瑙鲁有独特的旅游资源，目前绝大多数游客来自澳大利亚、新西兰等国，希望有越来越多的中国游客来这个美丽的岛国观光。（参与记者：郭鑫惠）

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