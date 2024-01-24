新华社北京1月24日电 热点问答｜特朗普两连胜 共和党初选还有悬念吗

新华社记者刘晨 孙丁

美国2024年总统选举共和党第二场初选23日在新罕布什尔州落幕，美国前总统特朗普再次获胜，击败党内唯一挑战者、美国前常驻联合国代表妮基·黑利。

在艾奥瓦州获胜后，特朗普再赢一州，今年共和党初选还剩什么看点和悬念？

特朗普再次强势获胜

截至新罕布什尔州当地时间24日零时，特朗普在该州共和党初选中的得票率为54.2%，黑利为43.8%，特朗普领先黑利超过10个百分点，基本符合民调此前预测。值得一提的是，新罕布什尔州投票站23日晚关闭后，美联社立即宣布了特朗普获胜的测算结果，反映出特朗普对黑利明显的领先优势。

黑利随后向支持者发表讲话，祝贺特朗普获胜，但强调“比赛远未结束”，二人差距在缩小，她将继续参加共和党初选，不会让特朗普轻易再次成为共和党总统候选人。今年总统选举共和党首场初选上周在艾奥瓦州举行，特朗普得票率超过50%，领先黑利超过30个百分点。

黑利在相对温和的新罕布什尔州投入了大量时间和资源，寻求在该州“逆袭”特朗普以重塑共和党选战。特朗普在讲话中说黑利“度过了非常糟糕的一晚，却装出获胜的样子”，并施压她退选。黑利助手则回应说，特朗普此番言论“是缺乏领导力的表现”。

新罕布什尔州当天还举行了不受民主党全国委员会认可的民主党初选，正在竞选连任的美国总统拜登没有报名参加。虽然选票上没有拜登名字，但其支持者依然发起在选票上手写拜登名字来为他投票的活动。据美媒测算，拜登在这场民主党初选中胜出。民主党首场正式初选将于2月3日在南卡罗来纳州举行。

特朗普何以如此强势

美国民调网站“538网站”综合多家主流民调数据显示，截至23日，特朗普在全国范围内共和党选民中的支持率已升至67.7％。特朗普在新罕布什尔州获胜后，党内更多知名人物站出来支持他，呼吁黑利退选的声音越来越多。拜登发表声明说，特朗普已锁定共和党总统候选人提名，呼吁其支持者重视今年大选。

2020年美国总统选举后，特朗普拒绝向拜登认输，引发“国会山骚乱”等一系列政治和法律风波。不过，特朗普的支持者在众多争议问题上站在特朗普一边，称拜登“通过选举舞弊上台”“民主党持续对特朗普进行政治迫害”，需要再给特朗普一次机会。

与此同时，共和党选民对拜登政府经济、移民、教育、气候等领域政策严重不满，而特朗普执政时期曾施行的或竞选期间提出的政策在共和党党内具有较大吸引力，以上两大因素进一步提振了特朗普在党内的选情。

有分析说，黑利竞选主张偏向传统建制派理念，其背后是共和党内反特朗普势力。特朗普在党内初选轻松两连胜，显示出共和党选民更倾向于特朗普的“让美国再次伟大”说法，共和党依然是“特朗普党”。

黑利是否还有机会

黑利表示，接下来的重点是将于2月举行的南卡罗来纳州初选。黑利在南卡罗来纳州出生、成长并走入政坛，是该州历史上首位女州长。回到“主场”作战，黑利信心十足。不过，民调显示，特朗普在南卡罗来纳州的党内平均支持率大幅领先黑利。

美国媒体和专家认为，从民调差距上看，黑利在南卡罗来纳州击败特朗普的难度很大，如果黑利“主场”落败，她继续留在选战中面对的困难更大。

《华尔街日报》文章认为，黑利退选的压力会越来越大，考虑到目前特朗普在共和党内受欢迎程度，黑利“胜利之路极其狭窄”。沃尔夫研究公司政策与政治分析师托宾·马库斯直言，共和党选战实际上已经结束，现在已“进入了两党总统候选人对决阶段”。

近日，美国媒体已将部分关注度转移到谁将成为特朗普的竞选搭档上。美国媒体提及的潜在人选包括美国国会众议院共和党会议主席爱丽丝·斯蒂芬尼克、国会参议员蒂姆·斯科特、国会众议员南希·梅斯等。特朗普向福克斯新闻台透露，他“心里已有人选”，但暂不会宣布。

(责编：崔越、刘慧)