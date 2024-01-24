新华社安卡拉1月24日电 题：土耳其“放行”瑞典 北约北扩再进“半步”

新华社记者熊思浩 王腾飞

冷战结束后，北约持续东扩，在乌克兰危机升级后又启动北扩进程，扩员对象包括芬兰和瑞典，前者已于2023年4月正式获准加入北约。随着土耳其23日晚投票批准关于瑞典加入北约议定书的议案，北约北扩又推进“半步”。

分析人士指出，如若瑞典正式“入约”，俄罗斯面临的军事压力将会加剧，因此势必采取应对措施，而欧洲未来安全形势将出现更多不稳定因素。

满足土方关切

土耳其大国民议会大会23日晚投票表决，以287票赞成、55票反对、4票弃权的结果通过了关于瑞典加入北约议定书的议案。随后土耳其总统埃尔多安将签字正式同意瑞典加入北约。瑞典首相克里斯特松在社交媒体上写道：“土耳其的决定令瑞典向北约成员国又迈进了一步。”

土耳其大国民议会议长努曼·库尔图尔穆什此前表示，瑞典已满足土耳其提出的重要条件，土耳其不再反对瑞典加入北约。

2022年7月，北约正式启动吸收芬兰和瑞典的北扩进程。按照规程，北约所有成员国必须一致同意才能接纳新成员。土耳其此前一直不同意瑞典“入约”，一个重要原因是土耳其认为瑞典对于库尔德武装的支持者“过于仁慈”，而库尔德武装被土耳其视为恐怖组织。

瑞典为推动“入约”进程，不断调整本国反恐政策，包括修改宪法和法律以扩大针对库尔德工人党的反恐合作等，最终满足了土耳其的安全关切。

此外，土耳其去年增加了一个批准瑞典“入约”的条件，要求美国同意向土耳其出售F-16战斗机。就在本月早些时候，土耳其外交部长哈坎·菲丹与到访的美国国务卿布林肯讨论了F-16战斗机的采购问题和“完成批准瑞典加入北约的最后步骤”。瑞典斯德哥尔摩大学土耳其问题专家保罗·莱温说，土耳其可能得到了美国的承诺，从而加快了批准瑞典“入约”的进程。

还有一关要过

目前，北约成员国中仅剩匈牙利尚未批准瑞典“入约”。由于两国在诸多问题上存在分歧，有关瑞典申请加入北约的投票程序始终没有摆上匈牙利国会议程。

去年3月27日，匈牙利国会批准芬兰“入约”申请。随后，匈牙利政府发言人佐尔坦·科瓦奇表示，瑞典要想让匈牙利为其“开绿灯”，需要先解决三个问题：一是瑞典频频通过外交途径批评匈牙利；二是瑞典将发生在其境内的焚烧《古兰经》事件称作“言论自由”，这是“以道德优越感掩盖明显的种族主义”；三是瑞典对匈牙利缺乏“尊重”，多年来两国关系一直在恶化。

不过，在土耳其大国民议会投票同意瑞典“入约”前夕，匈牙利方面的态度有所转变，匈总理欧尔班在社交媒体上发文表示，已邀请瑞典首相访匈，就“入约”进行谈判。

就在媒体纷纷猜测匈牙利可能很快将批准瑞典“入约”时，瑞典外交大臣托比亚斯·比尔斯特伦却表示，没有理由与匈牙利就“入约”问题进行谈判。

安全风险加剧

长期以来，芬兰和瑞典这两个奉行军事不结盟政策的北欧国家被认为是俄罗斯与西方之间的缓冲区。随着两国放弃中立政策，欧洲地区的安全形势恐将更为动荡复杂。

德国外交政策网站刊文指出，如果瑞典加入北约，该国具有重要战略意义的哥得兰岛将成为北约地盘。从这里可以控制波罗的海的海上航线，包括通往芬兰湾的通道，其尽头是俄罗斯第二大城市圣彼得堡。在该岛东南方向不远处，就是俄罗斯波罗的海舰队总部所在地加里宁格勒。

分析人士指出，面对北约的步步紧逼，俄罗斯势必作出回应。俄罗斯科学院欧洲研究所专家德米特里·丹尼洛夫说，在瑞典、芬兰加入北约后，该联盟北翼的军事力量将大大加强，俄方也将相应地加强在北部的军事活动，这不利于地区安全稳定。俄国家杜马（议会下院）国际事务委员会成员德米特里·别利克表示，芬兰和瑞典加入北约将严重影响俄安全，俄方对此绝不会无动于衷。

冷战结束后，以美国为首的北约不断东扩，对俄罗斯进行全方位战略挤压，并借机掌控欧洲盟友，成为导致乌克兰危机的主要原因之一。北约打着“共同防御”旗号，却没有带来和平与安全，反而让欧洲大陆重燃战火。

在法国政治学院及巴黎高等商学院教授、法国战争学院前院长樊尚·德斯波尔特看来，欧洲不要对美国的“保护伞”抱有幻想，而应反思如何实现真正的安全，并尽快恢复防务自主和欧洲主权，成为强大而和平的地缘政治力量。（参与记者：陈浩、和苗、李骥志）

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