新华社北京1月24日电（记者马卓言）1月24日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在北京同瑙鲁外长安格明签署中瑙复交公报后共同会见记者。

王毅说，9天前，瑙鲁内阁会议作出与台湾地区“断交”、同中国复交的政治决断，得到了瑙鲁议会一致支持。这是瑙鲁政府独立自主作出的政治决断，充分反映了瑙鲁人民的共同意愿，中方对此表示赞赏和欢迎。

王毅表示，今天，中瑙关系翻开了新的一页。我和安格明外长刚刚签署了《中华人民共和国和瑙鲁共和国关于恢复外交关系的联合公报》。双方决定，从即日起恢复两国大使级外交关系。瑙鲁成为中国第183个建交国。

王毅指出，中国和瑙鲁虽然地理上远隔重洋，但两国人民之间的友谊源远流长。同为发展中国家，双方都面临着发展经济、改善民生、实现现代化的共同任务。同为“全球南方”成员，双方在捍卫自身主权独立，维护发展中国家共同利益，推动平等有序的世界多极化和普惠包容的经济全球化方面拥有共同意愿。这些是让两国彼此走近的根本逻辑，也必然带来广阔的合作前景。

王毅表示，中方历来主张国家无论大小、强弱、贫富一律平等，都是国际社会的重要一员。我们将秉持和平共处五项原则与瑙鲁平等相待，支持瑙鲁走符合本国国情、由人民自主选择的发展道路。我们期待与瑙鲁共同努力，深化政治互信，推进互利合作，增进人民友谊，推动中瑙关系不断迈上新台阶。我们愿与瑙鲁分享中国式现代化带来的发展机遇，共同推动构建人类命运共同体。

王毅强调，中瑙复交再次向世界昭示，坚持一个中国原则是不可阻挡的历史大势。世界上绝大多数国家都接受一个中国原则，都承认中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府。无论台湾岛内形势如何变化，台湾是中国领土一部分的历史和法理事实不会改变，国土不可分、民族不可散的中华文明特性不会改变，支持中国维护国家主权和领土完整的国际共识不会改变，台湾必然回归、中国必将统一的历史进程不会改变。

王毅指出，现在还有极少数国家因为各种原因与台湾地区维持着所谓“邦交”关系。这种做法不仅违背自身国家和人民的利益，违背联大2758号决议，也构成了对中国国家主权的侵害，迟早要加以纠正。中方敦促这些国家认清时代潮流，把握历史机遇，履行国际法义务，与国际社会站在一起，向历史正确看齐。友好不分先后，中方愿在一个中国原则基础上开启与这些国家关系新的篇章。

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