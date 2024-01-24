人民网河内1月24日电 （记者杨晔）24日，“欢庆春节暨中越年俗文化交流体验活动”在越南河内大学举办。中国驻越南使馆教育参赞郑大伟、越南河内大学中文系主任丁氏青娥等两国人士和师生代表五百余人出席活动。

郑大伟在致辞中表示，作为山水相连的友好邻邦，中越两国人民有着深厚的传统友谊和人文交流的天然优势，正如一首歌中所唱：“共饮一江水，早相见，晚相望”，古有互通互鉴之道，今有合作共赢之业。近年来，随着中越关系健康稳定的发展，两国人文交流持续升温，文化、教育、旅游等方面的合作成果显著。2022-2023学年共有超过2.3万名越南学生赴华留学，双方教育合作相互帮助、相互成就。不少中国当代影视作品深受越南民众喜爱；越南流行歌曲在中国社交媒体传播，越南歌手在中国综艺节目中收获大批中国“粉丝”。富有成效的人文交流增进了两国民心相通，为各领域更高质量、更高水平的务实合作奠定了民意基础。

郑大伟表示，中越两国的风俗习惯在许多方面相同相似。像除夕，不管是中国人还是越南人，大家都会千方百计赶回家与亲人团聚，全家围坐在桌旁，吃上一餐丰盛的团圆饭，祈愿来年风调雨顺，安康兴旺。河内大学今天举办的“欢庆春节暨中越年俗文化交流体验”活动让参加者在欢乐的气氛中亲身感受两国年俗文化的异同，丰富了民俗文化和节日文化知识，同时增进了两国人民之间的情感共鸣。希望大家共同努力，共绘中越文明交流互鉴的绚丽画卷。衷心祝愿中越两国人文交流，特别是年轻一代的相互了解和友谊取得更大进步。

丁氏青娥在致辞时对中国驻越南使馆一直以来关心和帮助河内大学孔子学院发展表示衷心感谢。她表示，越南与中国地缘相近，历史渊源深厚。文化交流作为连接两国人民心灵的纽带，始终在两国关系中发挥着重要作用。

活动现场举办了毛笔书法、中国画、剪纸、奥黛汉服秀、春卷、粽子、饺子、汤圆传统美食制作品尝以及歌舞表演等体验活动，吸引了两国师生参与互动，加深了对中越两国传统习俗的了解，增进了两国青年学子间的友谊与理解。

本次活动由越南河内大学孔子学院主办，中国广西师范大学等协办。

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