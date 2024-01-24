新华社开罗1月23日电（记者王尚）萨那消息：一名联合国官员23日告诉新华社记者，也门胡塞武装已要求所有美国籍和英国籍的联合国工作人员在一个月内离开该组织控制地区。

这名不愿透露姓名的联合国官员说，胡塞武装向其控制地区内的联合国各机构发通告说，该组织不欢迎来自美国和英国的联合国员工，要求他们必须在一个月内离开。

据也门当地媒体报道，目前约有20名美国及英国公民在胡塞武装控制区内为联合国工作。

美国和英国战机22日对也门境内胡塞武装目标实施了新一轮打击。胡塞武装发言人叶海亚·萨雷亚23日表示，该组织“必将对美英袭击”进行报复，并再次强调美英联军的轰炸不会让该组织停止攻击关联以色列的船只。

自去年10月新一轮巴以冲突爆发以来，也门胡塞武装使用无人机和导弹多次袭击红海水域目标。今年1月12日以来，美国和英国连续对胡塞武装目标发动空袭，造成多人死伤。一些国家对美英两国的行动表示谴责，认为这是对也门主权的侵犯，会加剧地区紧张局势。

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