人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

联合国官员：胡塞武装要求美英籍联合国员工离开其控制地区

2024年01月24日13:46 | 来源：新华网
小字号

　　新华社开罗1月23日电（记者王尚）萨那消息：一名联合国官员23日告诉新华社记者，也门胡塞武装已要求所有美国籍和英国籍的联合国工作人员在一个月内离开该组织控制地区。

　　这名不愿透露姓名的联合国官员说，胡塞武装向其控制地区内的联合国各机构发通告说，该组织不欢迎来自美国和英国的联合国员工，要求他们必须在一个月内离开。

　　据也门当地媒体报道，目前约有20名美国及英国公民在胡塞武装控制区内为联合国工作。

　　美国和英国战机22日对也门境内胡塞武装目标实施了新一轮打击。胡塞武装发言人叶海亚·萨雷亚23日表示，该组织“必将对美英袭击”进行报复，并再次强调美英联军的轰炸不会让该组织停止攻击关联以色列的船只。

　　自去年10月新一轮巴以冲突爆发以来，也门胡塞武装使用无人机和导弹多次袭击红海水域目标。今年1月12日以来，美国和英国连续对胡塞武装目标发动空袭，造成多人死伤。一些国家对美英两国的行动表示谴责，认为这是对也门主权的侵犯，会加剧地区紧张局势。

(责编：燕勐、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部