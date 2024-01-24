新华社华盛顿1月23日电 据美国多家主流媒体23日测算和报道，美国前总统特朗普在当天举行的2024年美国总统选举新罕布什尔州共和党初选中胜出。

这是特朗普在共和党初选中赢得的连续第二场胜利，击败的是美国前常驻联合国代表、南卡罗来纳州前州长妮基·黑利。黑利随后向特朗普表示祝贺，并表示她将继续参加共和党初选，称“比赛远未结束”。

美国媒体认为，初选连胜让特朗普距离再次成为共和党总统候选人更近一步，黑利则面临更大压力。

新罕布什尔州23日还举行了不受民主党全国委员会认可的民主党初选，正在竞选连任的美国总统拜登没有报名参加。虽然选票上没有拜登名字，但其支持者依然发起在选票上手写拜登名字来为他投票的活动。据美媒测算，拜登在这场民主党初选中胜出。民主党首场正式初选将于2月3日在南卡罗来纳州举行。

初选是美国总统选举的第一阶段，民主、共和两党竞选人在此期间争夺各自党派总统候选人提名。初选结束后，两党将各自举行全国代表大会正式提名总统和副总统候选人。今年美国大选投票日为11月5日。（参与记者：孙丁、熊茂伶）

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