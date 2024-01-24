人民网马里卡1月23日电 （记者陈海琪）当地时间1月23日，广东省江门市与巴西里约州马里卡市加强交流合作备忘录签署仪式在线上举行。在中国驻里约热内卢总领事田敏的见证下，中国江门市外办主任赵晓斌与巴西马里卡市经济发展局局长萨尔迪尼亚分别代表广东省江门市与里约州马里卡市签署加强交流合作备忘录。

田敏在签署仪式上发表致辞表示，今年是中巴建交50周年，对双边关系发展具有里程碑意义。江门市与马里卡市在新年伊始即签署友好合作备忘录，为今年两国友好交往系列活动开了好头。希望双方以签署合作备忘录为契机，进一步深挖合作潜力，推动各领域务实合作，造福两地人民。驻里约总领馆将继续发挥桥梁纽带作用，为中国和领区各州市友好交流合作提供帮助和便利。

中国驻里约热内卢总领事田敏见证广东省江门市与里约州马里卡市签署加强交流合作备忘录。人民网记者 陈海琪摄

赵晓斌表示，江门市将以签署备忘录为契机，在经贸、产业、环保等方面与马里卡市开展交流互动，积极探索智慧城市、新能源、旅游文化、教育等领域的合作机会，促进共同发展。与此同时，江门市也热切期待与马里卡市的合作在互敬互信中务实深化，友谊在互帮互助中历久弥新。

萨尔迪尼亚介绍了马里卡市基本情况，表示该市地理位置优越，交通便利，拥有较好的经济发展基础。期待与中方加强双边交流，促进能源、贸易、教育、文化等领域的务实合作。

马里卡市位于里约州大都会区，面积约362平方公里，人口约20万，石油、旅游资源丰富，2021年GDP为858亿雷亚尔，在里约州排名第二。此次江门市与马里卡市签订合作备忘录，标志着两市建立了更加紧密的友好合作关系，有助于进一步促进双边经贸合作，增进两国人民的了解和友谊。

参与备忘录签署仪式的嘉宾合影。人民网记者 陈海琪摄

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