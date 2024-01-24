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阿联酋哈利法大学为百名中国大学生举办冬令营

2024年01月24日10:41 | 来源：人民网-国际频道
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人民网迪拜1月24日电 （记者管克江，实习生滕婧含、闫梦）1月22日，由阿联酋哈利法大学和北京理工大学、中国石油大学（北京）、电子科技大学等六所中国高校合办的冬令营活动开营。

哈利法大学副教务长马哈茂德·库泰里在开营仪式上表示，哈利法大学致力于成为世界领先的研究型大学，为国际人才交流交往打造开放平台。希望通过首次举办冬令营活动，增进阿中科研教育领域的交流合作，激发青年学生的创新活力，为共创阿中美好未来贡献智慧和力量。

图为23日，中国学生在听取讲座。人民网塔里克·易卜拉欣摄

图为1月23日，中国学生在听取讲座。人民网塔里克·易卜拉欣摄

共有100位中国大学生参加冬令营。在为期两周的时间里，他们将围绕能源、环境、健康、先进制造、航空航天等主题听取哈利法大学教授的讲座，参观体验相关实验室并走访阿联酋知名企业和中国在阿企业，了解产业发展趋势。

让蔬菜在炎热的楼顶农场健康生长、将光伏发电驱动电解水制绿氢、用中国造3D打印机制备高精密陶瓷器件......参营学生在行走、聆听、观察与触摸中感悟科技的力量。

中国学生（左一）在尝试操作电解水实验。人民网塔里克·易卜拉欣摄

中国学生（左一）在尝试操作电解水实验。人民网塔里克·易卜拉欣摄

据介绍，哈利法大学现有工程与自然科学学院、计算与数学科学学院、医学与健康科学学院。据2024年QS世界大学排名，哈利法大学位列全球第230位，阿拉伯世界排名第二，连续5年在阿联酋排名第一。

(责编：苏缨翔、常红)

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