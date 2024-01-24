人民网雅加达1月24日电 （记者李培松、曹师韵）1月23日，中国—东盟人文交流年系列活动之“促进民心相通 共建美好家园”对话会暨中国—东盟十大新闻发布活动在印度尼西亚首都雅加达举行。本次活动以“交流 理解 互信 共赢”为主题，由中国外文局指导，中国外文局亚太传播中心、外交学院、印度尼西亚总统大学、亚太智库、华电海外投资有限公司联合主办，获得了泰国国家研究院泰中战略研究中心、华电（印尼）玻雅公司、亚洲领袖通讯社、广西外国语学院等智库、媒体和驻印尼中资机构的支持。

嘉宾合影留念。人民网记者 曹师韵摄

中国外文局副局长兼总编辑高岸明通过视频发表致辞。中国驻东盟使团参赞耿海凌、泰国上议院行政委员会顾问唐隆功、印度尼西亚总统大学校长凯瑞、亚太智库主席威伦、外交学院亚洲研究所所长郭延军、印尼团结党副秘书长赖剑文、亚太智库马来西亚中心顾问林建伟、华电（印尼）玻雅公司董事长谷秋成、广西外国语学院党委副书记钟志锋等，以及来自中国和东盟国家的百余位政界、智库、媒体、中资企业及青年学生代表出席本次活动。

活动现场。人民网记者 曹师韵摄

高岸明发表视频致辞。人民网记者 曹师韵摄

高岸明在视频致辞中表示，中国和东盟山水相连，命运相系，人文交流不仅是中国和东盟各国生生不息的精神纽带，更是中国和东盟面向未来、相向而行，共建和平、安宁、繁荣、美丽、友好“五大家园”的深厚根基。2013年习近平主席提出共建“一带一路”倡议，赋予了古丝绸之路全新的时代内涵。10年来，中国与东盟守望相助、相互支持，取得了雅万高铁、中老铁路等一系列重大成果，既是中国—东盟经贸合作提质升级的鲜明例证，也是全面战略伙伴关系日益紧密的生动表达。为进一步推动中国与东盟国家高质量合作，助力构建中国—东盟命运共同体，倡议双方以加强媒体协作为纽带，着力讲好民心相通新故事；以深化双边青年交流为重点，着力培育人文交流新动能；以推动合作发展为目标，着力创造互利共赢新成果。

耿海凌发表致辞。人民网记者 曹师韵摄

耿海凌表示，十年来，中国与东盟双向奔赴，携手推动构建更为紧密的中国—东盟命运共同体，中国—东盟关系已经成为亚太区域合作中最为成功和最具活力的典范。2024年是中国—东盟人文交流年，希望媒体朋友能继续为中国—东盟关系添砖加瓦，讲好双方友好故事，推动双方民众相依相亲的友好情感持续升温。希望中国—东盟进一步挖掘人文交流的深度，拓展人文交流的广度，提升人文交流的热度。

唐隆功发表致辞。人民网记者 曹师韵摄

唐隆功在致辞中表示，泰国是中国的老朋友，“中泰一家亲”深深植根于两国人民心中。泰国是共建“一带一路”的参与者，也是“一带一路”合作的受益者。相信泰中两国治国理政的交流，将赋予“中泰一家亲”新的时代内涵，把两国传统友好的优势转化为合作共赢的动力。

凯瑞致欢迎词。人民网记者 曹师韵摄

凯瑞表示，中国与东盟之间的合作让中国和印尼的关系越来越紧密，不断推动贸易、投资和教育领域高质量发展，为区域经济发展助力。越来越多的中国企业来印尼投资，为当地社会带来更多工作岗位，并为贫困的印尼学生提供了奖学金。总统大学在未来将不断参与中国—东盟合作，加强与中国政府、机构和企业的沟通交流。“促进民心相通 共建美好家园”对话会非常有意义，希望能够加强彼此间的交流，共同深化中印尼间的友谊。

威伦发表致辞。人民网记者 曹师韵摄

威伦表示，中国国家主席习近平2013年在印度尼西亚访问期间，提出构建中国—东盟命运共同体，过去10年双方践行多边主义、坚持开放的区域主义，让中国—东盟经贸合作、人文交流更加密切，为区域创造了和平稳定的历史发展机遇。“‘国之交在于民相亲，民相亲在于心相通’，我相信人民的幸福生活是所有东盟国家共同发展目标。建立更加公平合理的国际秩序是中国—东盟人民的共同心声。”

谷秋成发表致辞。人民网记者 曹师韵摄

谷秋成表示，中国与印尼虽然有不同的文化，但始终是真诚互助的朋友、互利共赢的伙伴。玻雅项目高效建成投产，既是华电海投公司投身印尼发展、服务当地社区的生动体现，也是中、印尼双方合作提质升级、造福民生的成果。在项目建设的同时，华电海投积极履行社会责任，大力投入技术培训、公益项目、抗疫救灾，用行动践行“共商、共建、共享”的精神，不断为当地发展注入活力。

在随后进行的“促进民心相通 共建美好家园”媒体智库圆桌论坛环节,来自东盟地区政界、媒体、智库和企业的代表，共同回顾了中国—东盟共同体建设成果，探讨了新时期中国东盟共建美好家园的共同愿景。

“促进民心相通 共建美好家园”媒体智库圆桌论坛。人民网记者 曹师韵摄

郭延军表示，中印尼坚持共商共建共享，优势互补，共促发展，给两国人民带来巨大福祉，成为共建“一带一路”国际合作的重要样板。未来双方应该密切协作，维护东盟中心地位，弘扬开放的区域主义，展现发展中大国的责任担当，协力推进全球治理体系变革，维护国际公平正义。

赖剑文表示，印尼是最早与新中国建交的国家之一，拥有众多的华人。印尼和中国不断深化产业链供应链融合，合力推进“区域综合经济走廊”和“两国双园”建设取得巨大成功，特别是在新能源汽车合作方面。印尼与中国在经济发展方面是重要合作伙伴。

林建伟表示，今年是马来西亚与中国建交50周年，中国和马来西亚友谊源远流长，马来西亚人民钦佩中国取得的巨大成就，中国式现代化和高水平对外开放为马来西亚带来发展新机遇。

钟志锋表示，教育与经济社会发展紧密相连，中国东盟教育合作将助力区域共同发展繁荣、增进人民福祉，让20多亿民众过上更好的生活。广西外国语学院是广西外语类专业在校生数最多、语种最多的高校，与东盟国家开展了多样化的合作，为双方青年创造了紧密交流的平台。

谷秋成表示，印尼玻雅项目的装机占苏门答腊岛现有装机容量18%，是苏门答腊岛装机容量最大、最先进环保的机组，是中国印尼“一带一路”合作的重要成果。“中国标准、中国技术”改善了印尼的能源结构，培养了当地的电力技术人才，为当地修建了输电线路并帮助当地孩子接受教育、摆脱贫困，为印尼的发展与中印尼合作作出积极的贡献。

郭延军发布“2023年中国—东盟十大新闻”。人民网记者 曹师韵摄

活动上，郭延军代表中国外文局亚太传播中心和外交学院亚洲研究所对外发布了“2023年中国—东盟十大新闻”。十大新闻由中国外文局亚太传播中心和外交学院亚洲研究所联合相关学术机构共同评出，梳理和总结了过去一年中国东盟在元首外交、“一带一路”合作以及重要领域取得的成就，展现出中国—东盟合作的良好势头和巨大潜力。

陈文戈主持活动。人民网记者 曹师韵摄

本次活动由中国外文局亚太传播中心主任陈文戈主持。陈文戈在总结环节表示，2023年中国—东盟十大新闻的发布让我们切身感受到，中国—东盟人文交流通过双方共同努力迈上了新台阶。期待双方以“中国—东盟人文交流年”为契机，进一步加强人文交流，促进民心相通，推动文明互鉴和互利合作，深化全面战略伙伴关系，携手共建和平、安宁、繁荣、美丽、友好“五大家园”，为建设亚洲命运共同体，共同促进世界和平与繁荣做出更大贡献。

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