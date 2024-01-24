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国际观察：推动中欧关系行稳致远

金玲
2024年01月24日09:28 | 来源：人民网-国际频道
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百年变局下，中欧关系具有战略意义和世界影响。中欧选择对话合作，阵营对抗就不会形成；中欧选择和平稳定，新的冷战就打不起来；中欧选择开放共赢，全球发展繁荣就有了希望。在维护中欧关系的战略稳定的共识下，过去一年中欧不同层级对话机制全面恢复，领导人会晤成功举行，双边关系企稳回升。

1月14日至17日，中国国务院总理李强应邀对瑞士、爱尔兰进行正式访问，并在达沃斯出席世界经济论坛2024年年会期间会见欧盟委员会主席冯德莱恩。此访是2024年中欧高层交往的开端，释放增进信任、扩大合作的积极信号，推动中欧关系行稳致远。

在世界经济论坛上，中方就经济领域内重建信任加强合作的五点建议，展现了中国致力于推动全球化、反对阵营化；支持贸易自由化、反对“小院高墙”的保护主义，以携手共建全球产业链供应链稳定，合作推动绿色转型，实现普惠包容的全球性共同发展的稳定前景。近年来在地缘政治大变局下，欧对华呈现信心赤字、信任赤字和认知赤字，集中表现在对我所谓伙伴、竞争者和制度性对手的“三重定位”中，并提出对华“去风险”，甚至出现唱衰中国经济的非理性声音。此访传递的开放、合作、拥抱全球化和多边主义的理念，相信能推动欧洲更加理性的定义中欧关系，认识到“不合作”才是最大的风险，与中国相向而行，弥合赤字，重建信任，才是中欧正确相处之道。

今年是中爱建交45周年，45年来中爱双边关系始终保持健康稳定发展。瑞士是最早承认中华人民共和国的国家之一，中瑞关系历史悠久、内涵丰富。明年，中国和瑞士也将迎来建交75周年的重要节点。尽管瑞士、爱尔兰经济体量相对较小，但始终秉持自由开放的经济理念。中国与爱尔兰和瑞士合作的深化，是展现开放合作、互利共赢的国家关系典范。

从经贸投资到绿色发展，从人文交流到创新转型，此次访问期间，中方与往访国达成一系列合作成果。其中，为便利两国人员往来，中方宣布将分别给予瑞士和爱尔兰单方面免签待遇。这既是中国进一步扩大开放的新举措，也是宣布中国开放的大门会越来越大的新宣言，更是以践行“重建信任”的实际行动。中瑞双方宣布完成中瑞自贸协定升级联合可研，一致同意支持尽快启动正式升级谈判，更是不同制度国家，开放合作、互利共赢，实现共同发展的又一例证。

中欧作为两大力量、两大市场、两大文明，只要共同选择对话和合作、开放和共赢、和平与稳定，就一定能成为世界确定性的稳定锚。

（作者是中国国际问题研究院欧洲研究所副所长）

(责编：王禹蘅、常红)

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