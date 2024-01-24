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2024莫斯科新春音乐会在格林伍德成功举办

2024年01月24日09:15 | 来源：人民网-国际频道
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人民网莫斯科1月23日电 （记者隋鑫）2024莫斯科新春音乐会1月22日在莫斯科格林伍德国际贸易中心成功举办。中国驻俄罗斯大使馆公使衔文化参赞封立涛，俄罗斯中国总商会会长、中诚通国际投资有限公司总经理周立群，俄罗斯中国友好协会第一副主席、中国国家“友谊勋章”获得者库利科娃等出席活动。在俄中资企业、媒体代表，以及华侨华人、留学生、俄罗斯各界人士300余人欢聚一堂，共话中俄友谊，迎接中国龙年新春佳节。

中国驻俄罗斯大使馆公使衔文化参赞封立涛致辞。人民网记者 于宏建摄

中国驻俄罗斯大使馆公使衔文化参赞封立涛致辞。人民网记者 于宏建摄

封立涛公参表示，中俄文化交流合作历史悠久，对发展两国友好关系发挥着不可替代的重要作用。2024莫斯科新春音乐会的举办，体现了两国人民赓续传统友谊的美好意愿。

俄罗斯中国总商会会长、中诚通国际投资有限公司总经理周立群致辞。人民网记者 于宏建摄

俄罗斯中国总商会会长、中诚通国际投资有限公司总经理周立群致辞。人民网记者 于宏建摄

周立群会长表示，2024年是中俄建交75周年，也是两国元首宣布中俄文化年的第一年，俄罗斯中国总商会及驻俄中资企业将积极践行“一带一路”倡议，促进中俄各领域务实合作，以中俄两国文化艺术交流为契机，积极推进中俄文化、人文等领域交流合作。

俄中友协第一副主席库利科娃致辞。人民网记者 于宏建摄

俄中友协第一副主席库利科娃致辞。人民网记者 于宏建摄

库利科娃在致辞中表示，中俄两国元首元旦期间互致新年贺电，共同擘画中俄友好发展蓝图。举办中俄文化年将共筑中俄人民友谊的心桥，进一步增强中俄人文交流及两国人民相互的了解。

音乐会上，女高音歌唱家、国家一级演员江如虹，二胡演奏家、国家一级演员王之辉，扬琴演奏家刘艮，莫斯科州艺术学院舞蹈团，柴可夫斯基音乐学院中国留俄学生共同奉献了一场精彩的演出，赢得观众阵阵掌声。

女高音歌唱家、国家一级演员江如虹演唱《我爱你中国》。人民网记者 于宏建摄

女高音歌唱家、国家一级演员江如虹演唱《我爱你中国》。人民网记者 于宏建摄

二胡演奏家、国家一级演员王之辉演奏《新春乐》。人民网记者 于宏建摄

二胡演奏家、国家一级演员王之辉演奏《新春乐》。人民网记者 于宏建摄

扬琴演奏家刘艮演奏《梦中的婚礼》。人民网记者 于宏建摄

扬琴演奏家刘艮演奏《梦中的婚礼》。人民网记者 于宏建摄

来自莫斯科州艺术学院舞蹈团的演员表演舞蹈《三套车》。人民网记者 于宏建摄

来自莫斯科州艺术学院舞蹈团的演员表演舞蹈《三套车》。人民网记者 于宏建摄

(责编：苏缨翔、常红)

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