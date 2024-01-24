新华社坎帕拉1月22日电（记者聂祖国）不结盟运动第19次峰会和第三届南方首脑会议近日先后在乌干达首都坎帕拉举行。两场峰会所对应的组织——不结盟运动和77国集团，被视为广泛代表全球发展中国家利益和立场。面对变乱交织、充满挑战的当今世界，与会发展中国家代表发出团结合作和推动变革的呼声，呼吁各国共同努力，构建一个和平公正和可持续发展的世界。

改革治理架构 促进公正公平

两场峰会的主题分别是“深化合作，共享全球繁荣”和“一个都不能落下”。与会代表强调，通过推动多边主义，构建更加公正公平的国际治理体系，全球经济和金融体系能够更加普惠合理。

这是1月19日在乌干达首都坎帕拉拍摄的不结盟运动第19次峰会开幕式现场。新华社发（阿佳拉·纳瓦达摄）

联合国秘书长古特雷斯在第三届南方首脑会议开幕式上发言说，在落实联合国2030年可持续发展议程行程过半之际，“我们不仅远没有做到‘一个都不能落下’，而且还让半个世界落在了后面”。他强调，二战后建立的国际金融机构和框架很大程度上对应的是当时的全球权力和经济格局，如今应当改革这些机构和框架，使其真正反映当今现实，并更好地满足发展中国家的需要。

南方首脑会议是77国集团最高级别会议。古巴国家副主席萨尔瓦多·梅萨在会议开幕式上表示，发展中国家应采取协调一致的有效行动，改变不公正的国际秩序，摆脱几个世纪以来被西方推入的“绝对不利境地”。77国集团轮值主席国乌干达总统穆塞韦尼表示，应改革国际金融架构，使其更适应发展中国家的融资需求。

在不结盟运动第19次峰会开幕式上，该组织新一任轮值主席国乌干达总统穆塞韦尼发言，回顾了1955年在印尼召开的万隆会议，表示不结盟运动将秉承初创时的独立精神，拒绝接受一些发达国家的胁迫、指手画脚和单边主义行径。

“面对日趋紧张的国际局势，全球南方国家应积极推动国际秩序朝着更加公平合理的方向发展。”乌干达外长奥东戈对新华社记者说，“去殖民化可能已不再是当今世界的首要议题，但其中蕴含的公平正义理念永不过时。”

不结盟运动于1961年成立，目前有121个成员国，中国于1992年正式成为不结盟运动观察员国。

关切加沙局势 呼吁人道主义停火

两场国际会议均对加沙地带的重大平民伤亡和遭受的大规模破坏表达了关切。古特雷斯指出，从苏丹到乌克兰，再到中东和更广泛的地区，战争正在摧毁生命、加剧流离失所、扰乱全球供应链，和平作为可持续发展的基石正遭到破坏。他呼吁立即在加沙地带实现人道主义停火，促成“立即且无条件”地释放被扣押人员，并允许人道主义援助送到每一个有需要的人手中。

1月22日，在加沙地带南部城市汗尤尼斯，人们逃离家园。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

不结盟运动峰会通过了《坎帕拉宣言》，在其前言部分，用了超过四分之一的篇幅就巴勒斯坦问题和加沙地带局势阐述立场。宣言对加沙地带持续恶化的局势和人道主义危机表示严重关切，强烈谴责以色列对加沙地带的军事行动和对巴勒斯坦平民及民用目标的无差别攻击，呼吁实现立即且持久的人道主义停火。

南方首脑会议成果文件说，以色列对加沙地带巴勒斯坦平民持续封锁围困，造成严重人道主义灾难。文件要求以色列立即全面解除对加沙地带的封锁，呼吁立即全面执行联合国安理会有关决议。文件还敦促以色列停止对叙利亚民用基础设施的空袭和对黎巴嫩领土主权的侵犯。

同呼吸共命运 中国贡献广获认同

中国作为发展中国家和“全球南方”的一员，始终同其他发展中国家同呼吸、共命运，把南南合作作为对外合作优先方向，为全球南方国家共同发展贡献力量。与会的多国官员都高度评价中国在促进发展中国家政治、经济和社会民生发展方面的重要作用。

在22日南方首脑会议闭幕式讲话中，穆塞韦尼说，乌干达今后一年将担任77国集团轮值主席国，将着眼三个领域，即提高商品和服务生产力、促进市场流通、加强基础设施建设。在谈及基础设施建设时，他高度评价中国对乌干达基建领域的贡献，包括帮助乌修建水电站等。

1月21日，乌干达总统穆塞韦尼在乌干达首都坎帕拉举行的第三届南方首脑会议上发言。新华社发（阿佳拉·纳瓦达摄）

乌干达外交国务部长奥凯洛·奥里耶姆表示，从反对殖民主义的斗争开始，中国就一直支持发展中国家。南非外长潘多尔说，中国是77国集团参与国际事务的关键伙伴，一直以来积极参与并推动77国集团合作。

玻利维亚外长塞琳达·索萨·伦达说，中国是玻利维亚的重要发展伙伴。苏丹代理外长阿里·萨迪克表示，中国是非洲的重要合作伙伴，“因为中国致力于不带附加条件地促进非洲国家发展”。

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