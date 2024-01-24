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土耳其议会批准瑞典加入北约

2024年01月24日08:54 | 来源：新华网
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　　新华社安卡拉1月23日电（记者熊思浩）土耳其大国民议会大会23日晚以287票赞成、55票反对的投票结果，批准关于瑞典加入北约议定书的议案。

　　当晚，土耳其大国民议会大会对关于瑞典加入北约议定书的议案展开讨论，共有346名议员参加投票表决。其中，议会第一大党正义与发展党，以及共和人民党、民族行动党议员投票支持批准该议案，“好党”、幸福党等党派议员投票反对，另有4名议员投了弃权票。

　　该议案获得议会批准后，土耳其总统埃尔多安将签字正式同意瑞典加入北约。目前，北约成员国中仅剩匈牙利尚未批准瑞典“入约”。

　　土耳其大国民议会议长努曼·库尔图尔穆什本月10日表示，瑞典已满足土耳其提出的同意其“入约”的重要条件，土耳其并不反对北约扩张。

　　此间分析人士认为，此次土耳其终于松口同意瑞典“入约”，表明土耳其对瑞典的反恐努力予以认可。瑞典为推动“入约”进程，不断调整本国反恐政策以满足土耳其的安全关切，包括修改本国宪法和法律以扩大针对库尔德工人党的反恐合作等。

　　瑞典和芬兰2022年5月同时申请加入北约。按照规程，北约所有成员国必须一致同意才能吸收新成员。芬兰已于去年4月正式获准加入北约。埃尔多安去年10月24日向土耳其大国民议会提交了批准瑞典加入北约议定书的议案，此后审议该议案的日程被推迟。去年12月26日，土耳其大国民议会外事委员会通过关于瑞典加入北约议定书的议案，该议案随后被提交给大国民议会大会讨论和投票表决。

(责编：燕勐、刘叶婷)

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