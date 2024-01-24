郑泽光大使强调，中国经济长期向好的总趋势不会改变。人民网 郭锦标摄

人民网伦敦1月23日电 （邢雪、郭锦标）中国农历新年来临之际，1月23日，总部位于英国伦敦的智库“亚洲之家”举行2024年度展望会议，中国驻英国大使郑泽光出席活动并发表主旨演讲，强调中国经济长期向好的大趋势不会改变。

郑泽光表示，2023年，中国依然是全球发展的重要引擎。面对各种挑战，全年GDP同比增长5.2%，在世界主要经济体中继续名列前茅。经济内生发展动力不断增强，内需对增长贡献率超过110%。在外部需求不足情况下，货物进出口总额仍增长0.2%。前11个月新设外资投资企业数量同比增长超过36%。IMF预计，去年中国对全球经济增长的贡献可望达30%。

郑泽光强调，所有这些，向世界传递了一个明确信息：做空中国过去不能得逞，今后更不能得逞！展望2024年，中国经济仍会面临不少逆风。但是，中国经济长期向好的大趋势不会改变。

郑泽光说，亚太是全球发展速度最快、潜力最大、合作最活跃的区域。中国作为亚太大家庭重要一员，始终是促进亚太地区和平、稳定与繁荣的坚定力量。

郑泽光强调，中国的对英政策是一贯和明确的，始终致力于在相互尊重、互不干涉内政、合作共赢原则基础上发展中英关系。中英在经济、教育、文化、旅游等领域保持着密切合作，在应对气候变化、生物多样性等共同挑战方面也进行着合作。双方应该就亚太事务加强沟通，增进了解互信，避免误解误判。

亚洲之家主席格林、亚洲之家首席执行官劳伦斯、英国外交发展部国务大臣特里维廉、英国力拓集团董事长鲍达民、渣打银行集团公共与监管事务全球主管、麦肯锡公司地缘政治风险全球总监、中国工商银行标准银行首席中国经济学家、新加坡国际商会数字标准倡议的董事总经理等各界嘉宾出席会议。

2023年，全球经济逐渐走出新冠疫情阴霾，复苏成为关键词。然而，西方国家饱受通胀困扰、新兴经济体缓慢复苏、欠发达国家面临债务危机、全球产业链供应链面临新的风险……在多重不利因素面前，中国经济稳字当头、稳中求进，持续回升向好，备受外界关注。与会嘉宾表示，中国不仅是地区或全球增长的支柱，更重要的是，中国的增长具有连贯性，具有稳定的支持政策。中国消费者力量的释放是对亚太地区和世界都具有积极意义。

日前举行的中央经济工作会议，将“以科技创新引领现代化产业体系建设”列为九项重点任务之首，提出要以科技创新推动产业创新。与会嘉宾表示，中国的数字零售业、电动汽车、智慧工厂的发展世界领先，充分体现了中国的创新驱动力。

与会嘉宾一致认为，亚洲具有巨大的人口优势、政策的长期稳定性和对教育的巨大投入，从长期来看，中国及亚洲经济前景令人乐观。

会上还发布了《2024年度展望》报告，报告显示，2024年宏观经济环境充满挑战，发达经济体通胀率高，贸易增长乏力，消费信心不足，地缘政治紧张局势有升级风险，但亚洲经济和地区贸易将继续强劲增长，经济重心将加速向亚洲转移。

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