本报记者 李 强 颜 欢 谢亚宏 刘仲华

在诺维萨德火车站，一列高铁列车进站停靠。

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施工人员正在进行桥梁施工作业。

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诺维萨德火车站远景。

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施工人员正在进行捣固作业。

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一列高铁列车行驶在贝尔格莱德萨瓦河大桥上。

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行驶中的“索科”号高铁列车。

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匈塞铁路是中国与中东欧国家合作的旗舰项目，是欧洲交通走廊和中欧陆海快线的重要工程，也是共建“一带一路”倡议与欧洲发展战略对接的重大项目，自开工以来就广受关注。

2022年3月19日，塞尔维亚境内贝尔格莱德至诺维萨德段（以下简称“贝诺段”）率先开通运营，这一新线路不仅给当地民众带来出行便利，也使塞尔维亚跨入高铁国家行列。数据显示，贝诺段开通一年多来，已累计发送旅客超590万人次。

“双城生活”成为新选择

清晨，贝尔格莱德中央火车站站台上，候车人群井然有序，都在等待“索科”号列车。在塞尔维亚语中，“索科”意为隼——一种以速度著称的鸟类。率先通车的匈塞铁路贝诺段，给旅客们带来了“索科”般的速度体验——从贝尔格莱德到诺维萨德仅需30分钟。

记者随着人流，踏上了这趟驶往诺维萨德的列车。从贝尔格莱德驶出不过10分钟，车厢内屏幕显示时速已达200公里。乘客斯特凡·阿兹莫维奇是一名电气工程师，他告诉记者，他住在贝尔格莱德，在诺维萨德工作，每周至少两次往返于两城之间。

“有了这条新线路后，塞尔维亚最重要的两个城市间的距离大大拉近，高铁改变了我们的生活。”阿兹莫维奇说。

塞尔维亚铁路公关部部长斯坦尼萨夫列维奇对此深有感触，“在高铁开通之前，民众来往贝尔格莱德和诺维萨德，首选是自驾，其次是大巴，很少会选择火车。现在越来越多人开始习惯乘坐高铁，它很舒适，让出行更安全、更便捷。”

米丽卡是匈塞铁路项目的塞语翻译，经常在贝尔格莱德和诺维萨德间通勤。她介绍，从贝尔格莱德到诺维萨德，高铁单程车票只需不到5欧元，使用月票更划算。如果自驾，过路费、油费和停车费总共要花十几欧元，并且耗时一个多小时。

在诺维萨德火车站，始建于1964年的候车大厅正在进行扩建，以满足高铁开通后不断增长的客运需求。

诺维萨德地区铁路基础设施负责人斯莫维奇带着记者参观车站历史陈列。他介绍，原有的匈塞铁路线路建于1883年，已经严重老化，部分线路停止营运，可运行路段时速不足40公里，而且列车经常晚点。随着贝诺段高铁的开通，情况发生了巨大变化。

“现在我们每日旅客稳定在8000至1万人次，周末人会更多。一早乘坐高铁去贝尔格莱德上班，晚上回到诺维萨德，已经成为很多人的选择。”斯莫维奇说。

匈塞铁路项目塞籍总工程师米兰·巴诺维奇也过着“双城生活”。他每天清晨乘车来到诺维萨德上班，晚上再回到贝尔格莱德的家。“很多人像我这样在两个城市间通勤，人们的生活因高铁而更加便利，我很高兴参与了这项工程建设。”巴诺维奇说。

实现中国技术方案落地欧洲

在贝尔格莱德车站，调度室里的工作人员密切关注着大屏幕里列车的运行状况。匈塞铁路的列车运行控制系统都来自中国，调度人员大都在中国进行过培训，这是中国自主化列车运行控制系统装备首次在欧洲成功应用。

匈塞铁路塞尔维亚段项目工程管理部（以下简称“项目部”）负责人张小华介绍，作为巴尔干地区首条设计最高时速200公里的铁路项目，匈塞铁路采用欧洲标准建设，线上线下设施设备均满足欧盟铁路互联互通（TSI）技术规范要求。

为实现中国与欧盟铁路技术规范对接，中国参建团队打造了匈塞铁路ETCS—L2（欧洲列车运行控制系统）实验室。这是中国企业在海外建成的首个高铁列车运行控制系统实验室，通信信号核心设备全部采用中国自主化产品，符合欧盟相关技术标准，并通过2000多项符合性认证需求，取得71项认证证书。

除ETCS—L2外，在匈塞铁路建设过程中，中国自主研发的全电子联锁系统、调度集中系统、信号集中监测系统、道岔缺口监测系统、中国高铁桥梁整孔简支箱梁技术等，都通过欧洲标准符合性验算、互联互通技术认证，实现了中国铁路技术和装备的“走出去”。

巴诺维奇从匈塞铁路项目开始时就加入了项目团队，参与了几乎所有建设环节。谈及和中国同事合作的经历，他说，“我从他们那里学到了很多，我和其他塞尔维亚工程师也帮助中国同事解决了很多本土化的问题，我们的合作非常愉快。去年，我两次前往中国，也乘坐了中国高铁，印象深刻。”

目前，已有两批共计40余名塞尔维亚技术人员赴华接受培训，这为塞尔维亚培养了一批掌握世界先进铁路技术的年轻技术骨干，让塞尔维亚铁路行业焕发出勃勃生机。

助力塞尔维亚现代化建设

在诺维萨德车站外不远处，匈塞铁路诺维萨德至苏博蒂察边境段（以下简称“诺苏段”）已启动轨道铺设工作。项目部预计，诺苏段将于2024年底竣工，届时匈塞铁路塞尔维亚段将全部建成。

“得益于中方提出的合作设想，匈塞铁路建设已成为塞尔维亚现代化建设的一部分。”塞尔维亚总统武契奇在视察诺苏段施工现场时说。他对塞中两国建设者尽一切努力加快项目建设表示感谢，并对目前取得的成果感到骄傲，也期待两国通过共同努力取得更多合作成果。

塞尔维亚总理布尔纳比奇高度评价匈塞铁路对塞尔维亚发展作出的贡献。她说，匈塞铁路贝诺段成为塞尔维亚进一步发展的重要转折点。

塞尔维亚官方数据显示，匈塞铁路贝诺段开通一年多来，日均开行旅客列车50多列、日均发送旅客超8200人次，最高日发送旅客1.44万人次，累计发送旅客超560万人次。在贝诺段开通不到半年时间，到访诺维萨德的游客同比增长一倍多，当地旅游业率先体验到高铁红利。

塞尔维亚国际政治经济研究所副所长伊沃娜·拉杰瓦茨长期关注共建“一带一路”相关议题。在她看来，塞尔维亚需要现代化的铁路来助力国家整体发展。匈塞铁路不仅便利了塞尔维亚境内交通，更联通了欧洲大陆，提高了货运运力和通行能力。“这条铁路对于欧洲整体发展非常重要。同时，匈塞铁路建设也为当地提供了很多就业岗位。高铁经过的地区，逐渐有了更多发展机会。”拉杰瓦茨说。

巴诺维奇表示，尽管距离诺苏段通车还有一定时间，但已经有不少欧洲的货运公司来到诺维萨德，就未来通过匈塞铁路开展货运进行投资布局。“等匈塞铁路全部建成后，从塞尔维亚贝尔格莱德到匈牙利布达佩斯只需要3个小时，这将根本改变地区交通和物流方式，我相信这对塞尔维亚的经济和就业都是好消息。”巴诺维奇说。

《 人民日报 》（ 2024年01月24日 17 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)