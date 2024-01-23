新华社耶路撒冷/拉姆安拉1月23日电 这是20年来死伤最严重的一轮巴以冲突——打了三个多月，造成加沙地带超过2.5万人死亡……就在巴勒斯坦卫生部门发布这一揪心数字数小时后，以总理内塔尼亚胡发表强硬声明，“完全拒绝”巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）用释放被扣押人员为条件换取停火的要求，本轮冲突仍看不到任何停火迹象。

眼下，加沙地带人道主义危机严重、冲突外溢致中东多地燃起战火……以色列为何一直不肯罢休？巴以局势下一步将走向何方？新华社记者为您解局——

为了三大目标

以色列持续强硬

2023年10月7日清晨，哈马斯武装人员自加沙地带突袭以色列境内军民目标，以方称造成约1200人死亡，200多人被挟持，哈马斯说向以色列境内发射了至少5000枚火箭弹，以政府随即宣布进入“战争状态”。巴以本来军事实力悬殊，以色列突遭重创，颜面无存，同时面临强大的国内压力，开始对加沙地带展开猛烈军事报复，加沙地带死亡人数连创新高。

冲突爆发后，以色列确立三大目标：消灭哈马斯、所有被扣押人员获释、加沙地带从此不再对以色列构成安全威胁。

就在22日，以军遭受“死亡人数最高一天”。以军23日发表声明说，前一天加沙地带中部发生的一起楼体爆炸中共有21名以军预备役士兵死亡。以媒说，这是自本轮巴以冲突开始以来，以军在加沙地带单日最高死亡人数。

分析人士认为，本轮巴以冲突爆发突然、强度激烈，以色列较以往“损失惨重”，因此笼罩在极大的不安全感中。按照以政府和军方高层此前说法，只要目标尚未实现，军事进攻就不会结束。

内塔尼亚胡21日发表讲话时说，只有以色列实现“彻底胜利”，才能确保消灭哈马斯并使被扣押人员返回家中。他强调，加沙地带必须实现非军事化，并置于以色列的“全面安全控制之下”。他在“以色列对约旦河以西所有领土的全面安全控制方面”不会做出妥协。

内塔尼亚胡还称，他已经顶住国内外要他改变立场的压力。只要他还是以色列总理，就会继续坚持这一立场。

耶路撒冷战略与安全研究所分析认为，确保安全仍是以色列的“首要任务”，针对哈马斯的战斗会被视为优先考量。以色列只有取得军事和政治胜利，才能为释放所有被扣押人员创造条件。

以民意激烈变化

和平遥遥无期

冲突首日，哈马斯的突袭使以方伤亡较以往严重得多，这客观上刺激了以色列民意的变化。以色列媒体公布的一项统计结果显示，约三分之一的以色列人在本轮冲突爆发后“右转”，并不希望以军停火。以色列民主研究所近日民调也显示，超过半数的以色列犹太人不支持“两国方案”。

内塔尼亚胡领导的新一届右翼政府2022年底上台，本轮巴以冲突爆发前，已因强推司法改革在全国引发大规模游行示威、渐失民心。冲突爆发后，呼吁内塔尼亚胡辞职的声音不绝于耳。一份民调显示，只有15%的以色列民众希望内塔尼亚胡在冲突结束后继续担任总理。

面对“下台”呼声，内塔尼亚胡回应，他没有辞职的计划，在本轮巴以冲突结束后将继续执政。他还强调：“我唯一需要辞去的就是哈马斯”。

在特拉维夫的以色列国防部门前广场上，记者经常看到游行示威活动——大批民众呼吁内塔尼亚胡政府将争取加沙被扣押人员获释列为首要议题，而不是把主要精力放在军事进攻上。以色列问题专家法耶兹·阿巴斯认为，在被扣押人员家属的压力下，内塔尼亚胡可能考虑新一轮人员交换，但近期“完全停火”可能性不大。

以色列国防军总参谋长哈莱维1月在视察部署在约旦河西岸的以军部队时表示：“可以确定的是，整个2024年我们都将在加沙地带战斗。”

以应对七条战线

冲突外溢难止

本轮巴以冲突爆发第二天，以色列便在北部与支持哈马斯的黎巴嫩真主党持续交火。今年以来，美英接连轰炸也门胡塞武装目标以报复后者在红海水域袭击货船，伊朗发射导弹跨境袭击巴基斯坦等国境内的“恐怖组织”目标和伊拉克境内以色列情报机构……这些无不反映出巴以冲突的外溢效应正不断扩散。

根据以国防部长加兰特1月初的说法，以色列正应对来自加沙、黎巴嫩、叙利亚、约旦河西岸、伊拉克、也门和伊朗7条战线的攻击，任何“对以方采取敌对行动的力量都将成为攻击目标”。内塔尼亚胡21日也强调，以色列正在多条战线、多个领域继续战斗。“无论谁试图伤害我们，我们都会伤害他。”

1月1日，以色列国防军宣布此后几周将陆续从加沙地带撤出五个旅数以千计士兵。分析认为，此举意味着以方针对哈马斯的军事行动进入强度较低、但耗时较长的阶段，并为以色列多线作战、尤其是在北部与黎巴嫩真主党可能发生的战事升级做准备。

以色列巴尔伊兰大学政治学和中东历史学教授希勒尔·弗里施说，本轮冲突已远超出巴以双方之间的较量，以色列正处于“地缘战略的风暴之中”。直到与哈马斯作战的后期，以色列会一直面临来自多条战线的威胁，而其盟友美国在复杂的局势中扮演着重要角色。

巴勒斯坦圣城大学教授奥萨马·沙阿斯认为，内塔尼亚胡政府为了给政府内极右翼人士交代，不会同意加沙地带完全停火。但随着美国进入大选年，加沙战事持续带来的外溢效应已经影响了美国在中东的利益，且加沙地带死亡人数仍在快速上升也让拜登政府背负巨大的“人道压力”。（记者：王卓伦、柳伟建；编辑：鲁豫、王申、徐晓蕾、沈浩洋）

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