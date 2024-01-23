新华社北京1月23日电 美国和英国军队22日打击也门境内胡塞武装目标，这是本月12日以来美英第二次联合行动。同一天，美英领导人通电话讨论红海局势。

胡塞武装22日早些时候说“成功袭击”一艘美军运输船，美军随后否认这一说法。

再次协同空袭

美国国防部确认，美军和英军22日发起新一轮行动，打击胡塞武装一处地下存储设施以及7处关联导弹发射和监视功能的设施。路透社报道，这是美军本月12日以来针对胡塞武装发动的第八轮袭击。

一名美军高级官员告诉美联社记者，美军在每个地点投下25枚至30枚炮弹，袭击“效果良好”，首次摧毁地下存储设施里的先进武器。

英国国防部证实，英国空军4架“台风”战机使用精确制导炸弹轰炸了也门首都萨那机场附近两处军事设施的多个目标。按英国国防大臣格兰特·沙普斯的说法，空袭旨在削弱胡塞武装，将再次重创这一武装组织“有限的库存”。

美英军事行动得到澳大利亚、巴林、加拿大和荷兰支持。上述六国联合发表声明，重申对胡塞武装的警告：六国将坚决捍卫海员生命安全、确保红海航线航行自由。

无意扩大范围

本轮巴以冲突自去年10月7日爆发以来，胡塞武装频频在红海水域袭击关联以色列的船只，以示对巴勒斯坦的支持。美国国防部一名高级官员22日说，去年11月19日以来，胡塞武装在红海南部水域对商船发动至少33次袭击。

美国从去年12月牵头组建护航联盟，本月初对胡塞武装“下通牒”，再到12日与英国一起发起军事打击，均未阻止胡塞武装在红海袭击商船。美英发起新一轮空袭当天，美国总统约瑟夫·拜登与英国首相里希·苏纳克通电话。

据美国白宫国家安全委员会战略沟通协调员约翰·柯比通报，两国领导人讨论了红海局势，认为有必要继续采取多边行动“干扰、削弱胡塞武装的袭击能力”。英国首相办公室说，两国领导人同意采取“必要、有针对性”行动。

按美国国防部一名高级官员的说法，美方筛选了可以削弱胡塞武装袭击能力的相关目标，“有意避免（局势）升级”。“我们现阶段不打算扩大打击范围。”

路透社援引专家说法报道，尽管美国寻求“惩罚”胡塞武装，美国政府当前对胡塞武装的策略止于削弱其力量，而非试图击溃它。

否认胡塞袭船

胡塞武装发言人叶海亚·萨雷亚23日说，美英军队22日对也门发动18次空袭，其中萨那遇袭12次，红海港口城市荷台达遇袭3次。这一武装控制的马西拉电视台报道，萨那三个区域遭袭，其中位于萨那北部戴拉米军事基地遭到4次袭击。美联社记者看到，战机22日彻夜在萨那上空盘旋。

萨雷亚早些时候说，胡塞武装人员在亚丁湾对美军用货轮“海洋爵士”号发起导弹袭击，将继续在红海和阿拉伯海水域发动袭击，以“报复美国或英国对也门的侵略”。

不过，胡塞武装没有说明“海洋爵士”号遭袭的时间和具体位置。美军22日指认胡塞武装的说法“明显错误”。美军中央司令部在一份声明中说，海军中央司令部与“海洋爵士”号保持密切沟通。

一名美国防务官员告诉法新社记者：“我们这边看到的根本不是那样，我们认为（胡塞武装）那份声明不实。”（包雪琳）

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