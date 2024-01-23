新华社拉巴特1月23日电（记者霍晶）2024摩洛哥“欢乐春节·中国庙会”活动22日在首都拉巴特老城手工艺街开幕。金龙雄狮腾跃生风，生肖彩灯憨态可掬，给手工艺街带来了浓浓的中国年味儿。

舞龙舞狮表演者是土生土长的摩洛哥青年，来自摩洛哥皇家武术协会。协会主席阿卜杜勒-拉赫曼说：“在首都拉巴特最有摩洛哥特色的地方表演中国舞龙舞狮，很激动也很荣幸。”

中摩两国传统民乐联袂献技，引来阵阵喝彩。不少摩洛哥民众驻足欣赏，掏出手机记录下这难忘的一刻。

陕西华县皮影、宝鸡社火脸谱、凤翔木版年画……面对远涉重洋而来的“中国风情”，所有摊位前都挤满了好奇的摩洛哥观众。

“这些图案的寓意是什么？”“这张脸谱为什么有三只眼睛？”观众卡里玛对社火脸谱很感兴趣，问题问得格外仔细。她兴奋地向记者展示自己获得的社火脸谱图案红包。她说，脸谱的图案很有东方魅力，近距离接触中国文化令人十分开心。

暮色渐浓，仍有观众匆匆赶来。当一位观众得知未来几天仍有机会体验剪纸，而且还能欣赏川剧变脸、品尝成都小吃后，他兴奋地说：“我明天一定还会来！”

本次活动由中国文化和旅游部和中国驻摩洛哥大使馆主办，活动将持续至1月27日。

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