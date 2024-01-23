新华社东京1月23日电（记者刘春燕 钟雅）日本央行23日结束货币政策会议后宣布，维持现行货币政策不变，继续坚持2%的通胀控制目标，在不能充分确信目标达成前不会退出超宽松货币政策。

日本央行当天发表公告说，维持当前货币政策宽松力度，将短期利率维持在负0.1%水平，并通过购买长期国债，使长期利率维持在零左右。与此同时，继续实施收益率曲线控制政策，长期利率控制目标上限继续保持在1%。

日本央行当天发表的经济与物价展望报告显示，国内外经济不确定性增加，日本经济仍缓慢复苏。日本央行将2023财年（2023年4月至2024年3月）经济增长预期由去年10月预测的2.0%下调至1.8%，并预计2024财年经济增速为1.2%。

通胀方面，日本央行将2023财年通胀预期维持在2.8%，将2024财年通胀预期由2.8%下调至2.4%，并预计2025财年通胀水平将进一步放缓至1.8%。

截至去年12月，日本核心消费价格指数（CPI）已连续21个月超过日本央行2%的通胀控制目标。日本央行多次指出，此轮通胀为进口物价上涨引起的成本推动型通胀，并非需求拉动型。随着国际能源价格回落，日本核心CPI涨幅已呈现下降势头。

日本央行行长植田和男当天表示，在不能充分确信达成2%的通胀控制目标前，日本央行不会退出现行超宽松货币政策。日本企业能否保持加薪势头、服务价格涨势能否延续，关系到日本能否形成物价与工资交替上涨的良性循环，这是日本央行目前最为重视的考量因素。

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