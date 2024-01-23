人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

第三届南方首脑会议：构建更加普惠合理的全球经济和金融体系

2024年01月23日18:09 | 来源：新华网
小字号

　　新华社坎帕拉1月23日电（记者聂祖国）“77国集团和中国”第三届南方首脑会议22日在乌干达首都坎帕拉闭幕，与会国家和国际组织代表呼吁构建更加普惠合理的全球经济和金融体系。

　　南方首脑会议是77国集团最高级别会议。本次会议21日在坎帕拉开幕，主题为“一个都不能落下”。

　　联合国秘书长古特雷斯在会议开幕式上说，在落实联合国2030年可持续发展议程行程过半之际，“我们不仅与‘一个都不能落下’的目标相距甚远，而且还让半个世界落在了后面”。他表示，当今全球治理体系的最大受益者不可能引领必要的改革，因此推动变革的势能必须来自广大的发展中国家。他指出，“77国集团和中国”构筑的团结与伙伴关系，对于为所有人建设一个可持续、和平和公正的世界至关重要。

　　乌干达接替古巴成为77国集团轮值主席国。乌干达总统穆塞韦尼在会议期间呼吁改革国际金融体系，使其更好满足发展中国家融资需求。他表示，“77国集团和中国”代表了全世界80%以上的人口，成员国们必须坚定要求在全球金融体系中得到公正对待。

　　77国集团成立于1964年，是由发展中国家组成的政府间国际组织，旨在加强团结合作以推动发展中国家经济社会发展进程。中国不是77国集团成员。自20世纪90年代以来，中国同77国集团关系通过“77国集团和中国”这一机制开展协调与合作。

(责编：崔越、刘慧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部