新华社坎帕拉1月23日电（记者聂祖国）“77国集团和中国”第三届南方首脑会议22日在乌干达首都坎帕拉闭幕，与会国家和国际组织代表呼吁构建更加普惠合理的全球经济和金融体系。

南方首脑会议是77国集团最高级别会议。本次会议21日在坎帕拉开幕，主题为“一个都不能落下”。

联合国秘书长古特雷斯在会议开幕式上说，在落实联合国2030年可持续发展议程行程过半之际，“我们不仅与‘一个都不能落下’的目标相距甚远，而且还让半个世界落在了后面”。他表示，当今全球治理体系的最大受益者不可能引领必要的改革，因此推动变革的势能必须来自广大的发展中国家。他指出，“77国集团和中国”构筑的团结与伙伴关系，对于为所有人建设一个可持续、和平和公正的世界至关重要。

乌干达接替古巴成为77国集团轮值主席国。乌干达总统穆塞韦尼在会议期间呼吁改革国际金融体系，使其更好满足发展中国家融资需求。他表示，“77国集团和中国”代表了全世界80%以上的人口，成员国们必须坚定要求在全球金融体系中得到公正对待。

77国集团成立于1964年，是由发展中国家组成的政府间国际组织，旨在加强团结合作以推动发展中国家经济社会发展进程。中国不是77国集团成员。自20世纪90年代以来，中国同77国集团关系通过“77国集团和中国”这一机制开展协调与合作。

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