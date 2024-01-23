新华社美国迪克斯维尔镇1月23日电（记者颜亮 熊茂伶）美国2024年总统选举共和党初选23日转战东北部新罕布什尔州，前常驻联合国代表妮基·黑利向美国前总统特朗普发起挑战。

新罕布什尔州有午夜开始投票的传统。记者在该州北部迪克斯维尔镇投票站看到，23日零时刚过，票箱解封，选民随后依次投入选票。该州其他投票站将于当天上午向选民开放。

迪克斯维尔镇选民汤姆·蒂洛森对新华社记者说，他认为美国最紧迫的问题之一是巨额债务，联邦政府需要控制或削减债务规模，为后代考虑。此外，蒂洛森对美国政治极化感到担忧，呼吁华盛顿政客们停止党派纷争，合作为美国老百姓解决问题、提供服务。

共和党首场初选上周在艾奥瓦州举行，特朗普以明显优势胜出，佛罗里达州州长罗恩·德桑蒂斯等党内竞争者随后退出竞选，只剩下黑利继续挑战特朗普。最新一项民调显示，特朗普在新罕布什尔州潜在共和党初选选民中的支持率为50%，领先黑利11个百分点。近期，二人相互攻击力度加大。

美国媒体和专家认为，新罕布什尔州有大量独立选民，他们可以选择参加共和党或民主党初选，为初选结果注入不确定性。但如果特朗普在该州胜出，那么共和党初选结果悬念将进一步减少。此外，特朗普虽然初选开局顺利，但围绕他参选资格的争议依然悬而未决。

新罕布什尔州还在23日举行不受民主党全国委员会认可的民主党初选。该委员会此前将民主党首场初选安排在南卡罗来纳州，新罕布什尔州反对并坚持更早举行初选。为了遵守民主党全国委员会规则，正在竞选连任的美国总统拜登没有报名参加新罕布什尔州民主党初选。不过，拜登在党内没有受到有力挑战，不出意外将再次成为民主党总统候选人。

初选是美国总统选举的第一阶段，民主、共和两党竞选人在此期间争夺各自党派总统候选人提名。初选结束后，两党将各自举行全国代表大会正式提名总统和副总统候选人。今年美国大选投票日为11月5日。（参与记者：孙丁 胡友松）

(责编：燕勐、刘叶婷)