《马来西亚发展报告（2023）》发布会成功举办。北京外国语大学供图

人民网北京1月23日电 （王婧、杨春燕）2024年1月20日，由北京外国语大学区域与全球治理高等研究院、北京外国语大学亚洲学院、北京外国语大学中国马来研究中心、北京大学东盟国家研究中心、社会科学文献出版社联合举办的“《马来西亚发展报告（2023）》新书发布会暨‘更密切合作，更美好未来：中马建交50周年’研讨会”通过线上方式顺利举行。来自各大高校和研究机构的专家学者、年轻学子以及社科文献出版社的领导和编辑等共50余人出席会议。

发布会上，北京外国语大学副校长赵刚教授表示作为北外“双一流”建设标志性成果、“国别和区域研究蓝皮书系列”成果的重要组成部分，《马来西亚发展报告》具有重要学术价值和现实意义。2024年是中马建交50周年，在这一重要的历史节点上，《马来西亚发展报告（2023）》无疑将为深化两国友好关系，拓展中马学术交流领域添上重要的注脚。

社会科学文献出版社党委书记、社长冀祥德先生表示，蓝皮书作为智库建设的重要成果，是社会科学文献出版社的核心产品，为构建中国区域国别学自主知识体系注入了强大动力。

北京外国语大学亚洲学院院长苏莹莹教授指出《马来西亚发展报告》凝聚了中马两国学者们的智慧，体现了两国学界联手开展马来西亚研究的精诚合作精神。在《马来西亚发展报告（2022）》新近获评“CTTI2023年度智库优秀成果一等奖”之际，希望借此书的发布，搭建平台，凝聚共识，汇聚力量，提升合作，进一步推动国内外马来西亚研究领域各位专家学者的深入沟通与交流。

在主旨发言环节，马来西亚前总理府部长许子根博士、中国社会科学院亚太与全球战略研究院许利平研究员、RCEP产业合作委员会主席、中国首席东盟商务专家许宁宁先生先后做大会的主旨报告。他们分别以“马中关系反映东盟议会民主制国家的趋向”“马来西亚政党政治变化及其动因”“共同推进高水平合作，实现中马持续友好和共赢发展”为主题做了精彩发言。

《马来西亚发展报告（2023）》由北京外国语大学亚洲学院、中国马来研究中心与北京大学东盟国家研究中心合作，组织国内外知名高校和研究机构的专家学者撰写。蓝皮书以马来西亚内外形势发展变化为核心主题，集中研讨马来西亚2022年的政治、经济、外交、国防、教育、文化、中马关系等议题，同时对马来西亚第十五届大选后的政治转型和政党政治形势、新媒体在马来西亚政坛中的作用、马来西亚新生代女性参政、“青蛙政治”与《反跳槽法》、推动马来语成为东盟第二官方语言等问题进行了深入研究。

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