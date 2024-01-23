新华社莫斯科1月22日电（记者黄河）俄罗斯外长拉夫罗夫22日表示，和平解决乌克兰危机的最大阻碍就是西方不断对乌克兰实施军事援助。

据俄外交部网站消息，拉夫罗夫当天在出席联合国安理会乌克兰问题会议上发言时说，西方对乌克兰的军事援助还在继续，但乌克兰无法完成打败俄罗斯或削弱俄罗斯的任务。

拉夫罗夫指出，美方曾表示继续对乌援助是为美国创造就业机会的保证，“好像我们谈论的不是一场已经在乌克兰夺走数十万人生命的战争，而是谈论某个有利可图的商业项目”。

拉夫罗夫还表示，西方向乌克兰援助武器构成的另一重危险是，部分武器在黑市上被转售，而西方商人对此“未必不知情”。这些武器一旦落入恐怖分子之手，就会在一些地区扩散，让本已不稳定的地区局势更加动荡。

另据乌克兰总统网站22日报道，乌克兰总统泽连斯基当天在基辅与波兰总理图斯克就军事援助、联合武器生产、安全和能源合作等问题举行会晤。泽连斯基称波方将提供新的军事援助，此外还将提供贷款用于武器采购。

另据报道，法国总统马克龙22日访问德国并同德国总理朔尔茨举行会晤。据法国总统府发布的公告，双方重申了为乌克兰提供财政、政治和军事支持，并强调双方有决心长期坚持。（参与记者：李东旭、李超）

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