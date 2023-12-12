中国日报网12月11日电 美国广播公司新闻网（ABC News）8日报道称，枪击事件在2023年连续不断地成为美国的头条新闻。根据“枪支暴力档案”的数据，截至12月7日，美国今年至少有40167人死于枪支暴力，平均每天的死亡人数为118人。其中，青少年死者1306人，儿童276人。

美国广播公司新闻网报道截图

该组织的数据还显示，自2014年以来，美国每年死于枪支暴力的人数均超过3.9万。尽管这一枪支死亡人数在2016年、2017年和2018年略有减少，但当时每年的死亡总人数仍然超过了5万。

另外，按照该组织对大规模枪击事件的定义，美国2023年迄今为止，发生了超过632起遇难者人数在4人及以上的枪击事件。这些事件造成597人死亡，2380人受伤。

然而，即便面对如此严峻的枪支暴力问题，美国各种控枪举措的实行却仍然举步维艰。美国VOX网站7日刊文称，美国狭隘的枪支改革显然未能阻止枪支暴力的蔓延。

文章批评称，自美国建立以来，平民拥有枪支的观念在这个国家的政治、文化和法律中根深蒂固，联邦立法者采取进一步行动之前，没有人知道还会有多少人丧命于枪口。

美国VOX网站文章截图

另据路透社6日报道，美国国会参议院多数党领袖查克·舒默（Chuck Schumer）所提出的重新授权攻击性武器禁令生效的动议遭参议院共和党人否决。

这项禁令于1994年首次获得通过，在通过的10年后到期。在禁令实施期间，美国枪支暴力致死人数有所下降。反对重新授权该禁令生效的共和党参议员约翰·巴拉索（John Barasso）称，该禁令是“试图给负责任的枪支拥有者贴上罪犯的标签，是对合法枪支所有者的攻击”。

此外，尽管总统拜登于2022年6月签署了美国30年来最重要的控枪法案《两党更安全社区法》，但这项控枪法案却收效甚微。

据美国广播公司新闻网的报道，佛罗里达州民主党议员贾里德·莫斯科维茨（Jared Moskowitz）和马克斯韦尔·弗罗斯特（Maxwell Frost）在纪念马乔里·斯通曼·道格拉斯高中（Marjory Stoneman Douglas High School）枪击事件发生5周年时呼吁国会采取更多措施遏制枪支暴力。

莫斯科维茨说：“5年时间过去了，我觉得我们似乎取得了一些进展，但（这些枪击事件）又时刻提醒我们，一切从未改变。”

（编译：高琳琳 编辑：王晔 韩鹤）

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