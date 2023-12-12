以谈论污秽物来“博眼球”的人，通常都只会遭人耻笑或是引人作呕。近日，美国共和党参议员里克·斯科特在这方面也可算是“圆满”了。他宣称，由于中国大蒜是以污水秽物作为肥料培植的，因此对美国的“国家安全、公共健康以及经济繁荣”都构成了“极大威胁”。

斯科特散播“粪便恐慌”，不仅让他本人沦为了外界笑柄，也着实引人侧目：就为了达到抹黑中国的目的，一位美国政客真的可以如此“无下限”吗？

很显然，在采取行动之前斯科特与他的团队并没有做足功课。据称，他指控中国人用污水作为肥料的依据，主要来自“网络视频、烹饪博客以及一些纪录片”。

斯科特似乎并不知道，早在2017年，位于加拿大魁北克省麦吉尔大学的科学与社会办公室就曾经表示，“没有证据”表明使用污水作为肥料是中国大蒜种植的常见做法。作为一家致力于科普的机构，该办公室还补充强调，大蒜的种植方法无论如何都是没有问题的。

尽管听上去并不太吸引人，但事实上动物粪便一直是一种有效的肥料。由于对植物而言具有充足的养分，因此在农场中，发酵后的动物粪便通常都会被用作肥料来给作物施肥，人类粪便自然也在其列。事实上，这都是自然界广义的碳循环中的一部分。

正如美国环境保护署指出，古往今来，人类在饲养家禽或家畜时都会使用禽畜粪肥作为肥料及土壤改良剂。这是因为粪肥中含有许多有益、可循环的成分，包括养分、有机物、固体、能量、纤维等。美国环境保护署表示，事实上，如今粪肥的施用范围远超过去，这也是因为将粪便作为废物丢弃，对环境将造成更为不良的影响，而将其作为肥料使用，则能够减少这些不利影响。

在中国，大蒜这种作物通常都是大面积种植的，例如在中国河南省的杞县，大蒜的种植面积就相当之广。大面积的大蒜及其他作物种植，所需的肥料都是由工厂加工生产。

这方面的信息，其实全部都可以在网上轻松找到。但处心积虑要把“小小蒜头”黑化为美国人肚子里“定时炸弹”的斯科特及其团队，显然对这些统统选择了无视。

要不是斯科特等人对“粪便理论”急于照单全收，我们简直不敢相信如今在美国国会能出现这样一种风气：某些议员们似乎急于一争高下，面对部分更容易被误导的美国普通民众，看谁能在渲染兜售“中国威胁”方面进一步“刷新下限”。

不幸的是，相比坐在屋子里打赌，能说出类似“粪便威胁”这样的话来的美国政客们，更是热衷于阴谋论。但无论这些身在权位的人相信与否，基本的事实都很清楚：中国大蒜对美国国家安全或是民众健康“存在威胁”的论调，是铁打不变的无稽之淡。

本文译自《中国日报》12月11日社论

原标题：Paranoid US politician makes joke of himself

出品：中国日报社论编辑室

编译：涂恬 编辑：李海鹏

(责编：艾雯、崔越)