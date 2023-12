以谈论污秽物来“博眼球”的人,通常都只会遭人耻笑或是引人作呕。近日,美国共和党参议员里克·斯科特在这方面也可算是“圆满”了。他宣称,由于中国大蒜是以污水秽物作为肥料培植的,因此对美国的“国家安全、公共健康以及经济繁荣”都构成了“极大威胁”。

斯科特散播“粪便恐慌”,不仅让他本人沦为了外界笑柄,也着实引人侧目:就为了达到抹黑中国的目的,一位美国政客真的可以如此“无下限”吗?

很显然,在采取行动之前斯科特与他的团队并没有做足功课。据称,他指控中国人用污水作为肥料的依据,主要来自“网络视频、烹饪博客以及一些纪录片”。

斯科特似乎并不知道,早在2017年,位于加拿大魁北克省麦吉尔大学的科学与社会办公室就曾经表示,“没有证据”表明使用污水作为肥料是中国大蒜种植的常见做法。作为一家致力于科普的机构,该办公室还补充强调,大蒜的种植方法无论如何都是没有问题的。

尽管听上去并不太吸引人,但事实上动物粪便一直是一种有效的肥料。由于对植物而言具有充足的养分,因此在农场中,发酵后的动物粪便通常都会被用作肥料来给作物施肥,人类粪便自然也在其列。事实上,这都是自然界广义的碳循环中的一部分。

正如美国环境保护署指出,古往今来,人类在饲养家禽或家畜时都会使用禽畜粪肥作为肥料及土壤改良剂。这是因为粪肥中含有许多有益、可循环的成分,包括养分、有机物、固体、能量、纤维等。美国环境保护署表示,事实上,如今粪肥的施用范围远超过去,这也是因为将粪便作为废物丢弃,对环境将造成更为不良的影响,而将其作为肥料使用,则能够减少这些不利影响。

在中国,大蒜这种作物通常都是大面积种植的,例如在中国河南省的杞县,大蒜的种植面积就相当之广。大面积的大蒜及其他作物种植,所需的肥料都是由工厂加工生产。

这方面的信息,其实全部都可以在网上轻松找到。但处心积虑要把“小小蒜头”黑化为美国人肚子里“定时炸弹”的斯科特及其团队,显然对这些统统选择了无视。

要不是斯科特等人对“粪便理论”急于照单全收,我们简直不敢相信如今在美国国会能出现这样一种风气:某些议员们似乎急于一争高下,面对部分更容易被误导的美国普通民众,看谁能在渲染兜售“中国威胁”方面进一步“刷新下限”。

不幸的是,相比坐在屋子里打赌,能说出类似“粪便威胁”这样的话来的美国政客们,更是热衷于阴谋论。但无论这些身在权位的人相信与否,基本的事实都很清楚:中国大蒜对美国国家安全或是民众健康“存在威胁”的论调,是铁打不变的无稽之淡。

本文译自《中国日报》12月11日社论

原标题:Paranoid US politician makes joke of himself

出品:中国日报社论编辑室

编译:涂恬 编辑:李海鹏

(责编:艾雯、崔越)