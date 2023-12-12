新华社北京12月12日电 12月12日，在赴河内对越南进行国事访问之际，中共中央总书记、国家主席习近平在越南《人民报》发表题为《构建具有战略意义的中越命运共同体 开启携手迈向现代化的新篇章》的署名文章。文章全文如下：

构建具有战略意义的中越命运共同体

开启携手迈向现代化的新篇章

中共中央总书记、中华人民共和国主席 习近平

应越共中央总书记阮富仲和越南国家主席武文赏邀请，我即将对越南社会主义共和国进行国事访问。这是我担任中共中央总书记、中华人民共和国主席以来第三次踏上越南这片美丽的土地，感到十分亲切，就像到亲戚和邻居家串门一样。

中越两国山水相连，文化相通，理想相同，命运与共。毛泽东、胡志明等两党两国老一辈领导人怀着共同理想信念相交相知，携手缔造了“同志加兄弟”的中越传统友谊。在追求各自国家独立和民族解放事业进程中，我们团结一心、相互支持。在社会主义建设事业中，我们互学互鉴、拓展合作，共同书写了中越友好历史篇章。

今年是中越建立全面战略合作伙伴关系15周年。不管国际风云如何变幻，中越两党两国共守和平安宁，共谋发展合作，共创繁荣富强，走出一条共建人类命运共同体的阳光大道。

我们坚持以信相交。两党两国高层像走亲戚一样常来常往。今年，我同阮富仲总书记密切互动，共同从战略高度和长远角度擘画新时代中越关系蓝图，推动中越关系确立新定位、迈入新阶段。我先后会见了赴华访问或出席会议的国家主席武文赏、政府总理范明政、越共中央书记处常务书记张氏梅同志。双方召开了双边合作指导委员会、两党理论研讨会、两国公安部合作打击犯罪会议等机制会议。各部门各地方合作更趋密切。

我们坚持以利相融。中国长期是越南最大贸易伙伴，越南是中国在东盟最大贸易伙伴和全球第四大贸易伙伴。应中方邀请，越南领导人出席第三届“一带一路”国际合作高峰论坛、第六届中国国际进口博览会、第七届中国－南亚博览会、第二十届中国－东盟博览会。越南输华的果蔬等农产品深受中国消费者喜爱。中国出口的原材料和机械设备有力支持了越南制造业发展。中国企业承建了河内轻轨2号线，这是越南首条城市轻轨项目，累计载客近2000万人次，为河内市民出行带来便利。中越国际班列开行，智慧口岸启动建设，陆地边界口岸互联互通加快推进。中国企业在越南建成海外最大的光伏产业集群，投资建设的光伏和风能电站为越南的能源转型发展作出积极贡献，在河内、芹苴等地投资建设多个垃圾发电项目。

我们坚持以谊相亲。今年以来，两国人员往来迅速恢复，前10个月中国赴越游客超过130万人次，中越德天（板约）瀑布跨境旅游合作区成功试运营。中国全国政协和越南祖国阵线中央暨边境省份友好交流活动、中越边民大联欢等活动开展得有声有色。中国传统经典名著在越南家喻户晓，中国当代影视作品也深受越南民众喜爱。越南流行歌曲火爆中国社交媒体，越南歌手在中国综艺节目中收获大批中国“粉丝”。日益密切的人文交流就像蜿蜒流淌的涓涓细流，汇聚成中越友好交往的奔涌长河。

我们坚持以诚相待。两国都高举多边主义旗帜，强调坚持对话协商、和平合作，坚定维护以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则。双方在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互给予支持，在国际和地区合作机制中保持密切配合。越方积极参与全球发展倡议之友小组，支持全球安全倡议、全球文明倡议，支持中国加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》。

今年是我提出构建人类命运共同体理念、共建“一带一路”倡议和亲诚惠容周边外交理念10周年。构建人类命运共同体，首先要从亚洲做起。中国有首耳熟能详的歌这样唱道，“我们亚洲，树都根连根；我们亚洲，云也手握手”，这反映出中国民众心中朴素的亚洲命运共同体意识。亚洲是我们共同的家园，周边是搬不走的邻居，成就邻居就是帮助自己。亲望亲好，邻望邻好。中国愿把自身发展同周边国家发展更紧密地结合起来，同周边国家一道打造命运共同体，让大家一起过上好日子。越南同中国有着“同志加兄弟”的深厚情谊。中国党和政府始终将发展中越关系视为中国周边外交的优先方向，衷心希望两国不忘传统友好初心，牢记共同理想使命，携手走好社会主义道路，不断推动构建具有战略意义的命运共同体。

——保持战略沟通，夯实中越命运共同体政治基础。双方要继续保持高层战略沟通，确保中越关系这条航船劈波斩浪、稳步向前。双方要坚定支持对方走好符合本国国情的社会主义道路，统筹好发展和安全两件大事，共同践行全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议。要进一步深化社会主义建设理论和实践经验交流，共同抵御外部风险挑战，确保各自社会主义建设事业行稳致远。

——发挥互补优势，强化中越命运共同体合作基础。中国正在以高水平对外开放推动构建新发展格局，越南经济保持稳步增长，双方要充分发挥地缘相近、产业互补优势，加快推动共建“一带一路”倡议和“两廊一圈”战略对接合作，不断拓展在互联互通、国企改革、绿色能源、关键矿产等领域合作，更好服务国家发展，更多惠及两国人民。

——加强友好交流，筑牢中越命运共同体民意基础。远亲不如近邻。中越关系的根基在人民、血脉在人民、力量在人民。我们要加大友好合作交流，充分发挥中越央媒、智库、文旅、出版机构、广播影视等部门对口交流机制效能，深化中文教育、职业教育、体育、卫生等合作，办好中越人民论坛、青年友好会见等系列品牌活动，增进两国人民特别是青年一代相互了解和感情。两国要增开更多直航航班，中国将鼓励更多中国游客来到越南观光旅游，感受越南历史文化的独特魅力。

——妥善管控分歧，扩大中越命运共同体共识基础。双方要落实两党两国领导人共识，妥善管控海上分歧，共同寻找双方都能接受的解决办法。双方要着眼两国人民长远福祉，坚持互利共赢，积极推进合作，为营造各自发展的良好外部环境、实现地区长治久安作出应有努力。

当前，世界百年变局仍在加速演进，霸权主义、单边主义、保护主义有所上升，地区和平和发展面临较大不稳定性和不确定性。亚洲站在悠久文明的历史根基上，正迎来发展振兴的重要关口。亚洲新兴市场和发展中经济体将继续成为世界经济增长的主引擎。

历史一再证明，一个国家、一个地区要振兴，就必须在历史前进的逻辑中前进，在时代发展的潮流中发展。亚洲地区的未来，掌握在亚洲人民自己手中。10年来，亚洲人民越来越深刻地认识到，只有共同践行亲诚惠容理念，弘扬和平、合作、包容、融合的亚洲价值观，才能融入人类和平、发展、进步的潮流；只有坚持合作共赢，共商共建共享“一带一路”，把开放的大门越开越大，才能促进区域经济循环畅通升级，为亚洲人民带来更多福祉；只有积极推动构建亚洲命运共同体，把本国发展寓于各国共同发展之中，才能共同建成和平安宁、繁荣美丽、友好共生的亚洲家园。

万物得其本者生，百事得其道者成。无论世界如何沧桑巨变，中国坚持走人间正道。中国正以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业，将持续推动高质量发展，坚持高水平对外开放，加快构建新发展格局。中国将保持周边外交政策的延续性和稳定性，坚持与邻为善、以邻为伴和睦邻、安邻、富邻方针，同时赋予亲诚惠容理念新的内涵，让中国式现代化更多惠及周边，共同推动亚洲现代化进程，为包括越南在内的亚洲国家提供新的发展机遇。

我相信，中越两国构建具有战略意义的命运共同体，将吸引更多国家投身于构建亚洲命运共同体和人类命运共同体的伟大事业，为亚洲长足发展和睦邻友好提供更多正能量，为世界和平和发展作出更大贡献。

(责编：艾雯、刘洁妍)