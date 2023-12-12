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普京：俄罗斯将继续加强海上力量建设

2023年12月12日08:40 | 来源：新华网
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新华社莫斯科12月11日电（记者华迪）俄罗斯总统普京11日在俄北方机械制造厂表示，俄罗斯将继续加强海上力量建设，持续为海军配备最先进的武器装备并增加量产。

据俄罗斯总统网站11日发布的消息，位于阿尔汉格尔斯克州北德文斯克市的北方机械制造厂当天为“亚历山大三世”号核潜艇和“克拉斯诺亚尔斯克”号核潜艇举行升旗仪式，普京参加仪式并宣布这两艘核潜艇开始在俄海军服役。

普京在致辞中表示，“亚历山大三世”号核潜艇和“克拉斯诺亚尔斯克”号核潜艇在同级潜艇中具有无可比拟的威力，它们很快将在太平洋舰队执行战斗值班任务。

普京说，北方机械制造厂将在未来几年为俄海军建造并交付另外3艘“北风之神-A”级核潜艇。目前还有5艘“亚森-M”级核潜艇正在建造中，其中“阿尔汉格尔斯克”号核潜艇已进入建造的最后阶段。

据悉，“亚历山大三世”号是“北风之神-A”级战略核潜艇系列的第三艘，“克拉斯诺亚尔斯克”号是“亚森-M”级多用途核潜艇系列的第二艘，二者均属于第四代核潜艇。

(责编：艾雯、刘洁妍)

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